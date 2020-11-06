В Смоленской области в частном доме в городе Ельня произошел пожар. В результате возгорания погибли семь человек, включая пятерых детей. Еще один взрослый человек госпитализирован

Следственный комитет Российской Федерации по Смоленской области Как пояснили в пресс-службе регионального управления СК РФ, пожар возник около 00:30. На место происшествия прибыли пожарные, однако к тому моменту деревянный дом был охвачен огнем

Следственный комитет Российской Федерации по Смоленской области

В Смоленской области в частном доме в городе Ельня произошел пожар. В результате возгорания погибли семь человек, включая пятерых детей. Еще один взрослый человек госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления СК РФ, пожар возник около 00:30. На место происшествия прибыли пожарные, однако к тому моменту деревянный дом был охвачен огнем. Работу пожарных осложняло то, что ближайший источник воды находился в километре от места пожара, отмечает информагентство "О чем говорит Смоленск".

"После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу. На учете в системе органов профилактики данная семья не состояла, характеризуется положительно", - говорится в сообщении СК РФ.

По данным пресс-службы, личности всех погибших установлены. Среди них пять малолетних детей, самому старшему из которых 11 лет.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место происшествия выехал руководитель следственного управления Анатолий Уханов. В ходе предварительного следствия будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, всем обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка", - отмечается в пресс-релизе.

Аналогичная трагедия произошла 5 ноября в Каргате Новосибирской области. Там при пожаре на Комсомольской улице погибли трое детей и двое взрослых, сообщает НГС.

Возгорание началось в 14:00. "Через три минуты после сообщения первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, где в тот момент из окон частного дома уже шел густой черный дым. Специалисты подали ствол на тушение и спустя пятнадцать минут ликвидировали открытое горение, - рассказали в МЧС. - Около часа потребовалось для завершения всех работ. Одновременно с этим специалисты газодымозащитной службы проверили помещения дома на наличие людей. В ходе разведки без признаков жизни обнаружены пять человек, в том числе трое детей".

По предварительным данным, пожар произошел на площади 40 квадратных метров. Среди погибших оказался хозяин дома и дети 2008, 2016 и 2018 годов рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).