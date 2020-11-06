Новым владельцем концерна "Калашников" стал бывший замминистра транспорта Лушников

Замминистра обороны Алексей Криворучко нашел покупателя на одного из ведущих производителей вооружений в РФ концерн "Калашников". Как пишет "Коммерсант", владельцем 75% минус 1 акция компании стал бывший замминистра транспорта Алан Лушников. Сделка закрыта, цена ее не раскрывается: предположительно стоимость пакета должна составлять около 1 млрд руб., но из-за высокой долговой нагрузки концерна может оказаться ниже. По мнению аналитиков, новому собственнику "Калашникова" придется действовать в сложной обстановке, когда снижается и гособоронзаказ, и покупательная способность стран-импортеров вооружений, лишившихся значительной части нефтегазовых доходов.

"Калашников" - один из крупнейших производителей вооружений в РФ, на него приходится около 95% производства стрелкового оружия в стране. Cтрелковое вооружение является главным направлением деятельности концерна, однако в последние годы он также занялся производством высокоточных вооружений, беспилотников, а также военных и гражданских катеров.

Новым собственником концерна стал экс-замминистра транспорта Алан Лушников, который ушел из Минтранса в сентябре 2018 года, а в 2019 году совместно с Тимуром Гареевым учредил ООО "УК "Перспектива"", занимающееся управлением активами в оборонно-промышленном комплексе. В частности, в его управлении находится Липецкий механический завод, НИИ стали и другие предприятия.

Лушников подтвердил факт приобретения "Калашникова", отметив, что российское оружие высококонкурентно и востребовано на внешних рынках. Кроме того, по данным исследований, мировые траты на национальную оборону не зависят от экономических кризисов. Также в рамках "Калашникова" планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта. Сумму сделки Лушников при этом не уточнил.Источники на финансовом рынке оценивают приобретаемый пакет примерно в 1 млрд рублей, отмечая, что высокая долговая нагрузка должна давать существенный дисконт к цене пакета. Они также затрудняются оценить перспективы карьеры Лушникова в столь специфической отрасли, как оборонная промышленность.

Кроме того, в последние годы гособоронзаказ на российском рынке вооружений постепенно сокращается, а покупатели за пределами страны либо лишились прежнего объема нефтегазовых доходов, либо тратят на гражданские цели и решение проблем с пандемией коронавируса те средства, которые при других обстоятельствах были бы направлены на оборонные нужды. Новому владельцу "Калашникова" придется работать в условиях низкой маржинальности стрелкового вооружения, усиления конкуренции и фактора американских санкций, которые также отпугивают потенциальных покупателей.