kuban.sledcom.ru В Сочи найдено тело топ-менеджера образовательного проекта Mail.ru Group Игоря Коропова

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В районе Имеретинского пляжа на черноморском курорте Сочи найдено тело 31-летнего основателя онлайн-университета Skillbox компании Mail.ru Group Игоря Коропова. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ, не уточняя имени погибшего.

"Тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в акватории Черного моря на расстоянии около 250 метров от Нижнеимеретинского порта", - рассказали в ведомстве.

С целью установления точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, добавили в управлении СК РФ.

Сооснователь и программный директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи в ночь на 1 ноября. Он вышел из отеля, расположенного на улице 65 лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор мужчина не выходил на связь. В группе "ЧП Сочи" в соцсети "ВКонтакте" опубликовано видео последней поездки Коропова. Судя по этим кадрам, Коропов в одиночестве приехал к морю на самокате.

В разговоре с РБК другой сооснователь Skillbox Сергей Попков рассказал, что "явных недоброжелателей" у Коропова не было. Попков добавил, что его коллега не склонен принимать импульсивные решения, пишет TJ.

3 ноября стало известно, что на берегу Черного моря нашли телефон пропавшего топ-менеджера, а в море - его рюкзак. Сутки спустя обнаружили также самокат, арендованный Короповым.

В поисках бизнесмена участвовали оперативные службы и правоохранительные органы Сочи, а также волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Около 200 человек вели информационный поиск Коропова и размещает ориентировки в интернете.

Skillbox входит в портфель сервисов Mail.ru Group в области образовательных технологий. По 150 программам Skillbox обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей. В мае 2020 года Игорь Коропов стал победителем рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории "Предприниматели".

До того как запустить образовательный стартап, Коропов вместе с другом Дмитрием Крутовым владел маркетинговым агентством Mokselle. По прогнозам, к 2021 году выручка компании Коропова достигнет пяти миллиардов рублей, пишет Life.