Разбойное нападение произошло на территории колбасного цеха в Сарпинском районе Калмыкии

СУ СК России по Республике Калмыкия / ВКонтакте При налете один человек погиб, трое пострадали

СУ СК России по Республике Калмыкия / ВКонтакте

Разбойное нападение произошло на территории колбасного цеха в Сарпинском районе Калмыкии, передает "Интерфакс". При налете один человек погиб, трое пострадали.

По данным регионального Следственного управления СК РФ, 6 ноября в 7:30 нападавшие в масках, вооруженные металлическими предметами, проникли на территорию колбасного цеха для грабежа.

Они убили рабочего цеха, избили собственника цеха и его супругу, похитив 500 тыс. рублей и другие ценности, говорится в сообщении.

Бандиты также незаконно проникли в дом собственника, где находилась его дочь с малолетними детьми, завладели сотовым телефоном и скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), пункту "в" части 4 статьи 162 (разбой, причиненный с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), пункту "б" части 4 статьи 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).