Актер Михаил Ефремов, которого суд приговорил к 7,5 годам за смертельное ДТП в центре Москвы, этапирован из колонии в СИЗО, сообщает "Интерфакс" ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве.

"Согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания", - говорится в сообщении пресс-службы управления ФСИН.

Ранее член Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщала, что Ефремов останется отбывать наказание в хозотряде при следственном изоляторе-5 в Москве, утверждая, что если актера еще не перевели в отряд, то он будет переведен туда в ближайшее время. По словам правозащитницы, хозотряд располагается в соседнем с СИЗО здании.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист был пьяный, а его джип, как установило следствие, был исправен.