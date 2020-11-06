Пресс-служба Президента России Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы стран НАТО год назад якобы выражали намерение организовать убийство лидера российской оппозиции, чтобы "оживить" этой "сакральной жертвой" умирающее протестное движение

Пресс-служба Президента России

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы стран НАТО год назад якобы выражали намерение организовать убийство лидера российской оппозиции, чтобы "оживить" этой "сакральной жертвой" умирающее протестное движение. Об этом главный разведчик рассказал в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Нарышкин своим комментарием намекнул на то, что западные спецслужбы могут быть причастны к отравлению основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Однако чиновник признал, что у СВР нет подтвержденных доказательств этого, передает РИА "Новости".

"Если хотите, я вам впервые и о косвенных данных скажу. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО - сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке", - сказал Нарышкин.

Он добавил, что западные спецслужбы рассматривали и вариант с убийством в качестве политической провокации. "Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой "сакральной жертве". Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта "сакральная жертва" была из числа все-таки лидеров оппозиции", - сказал Нарышкин.

Говоря о некоем плане под обозначением "сакральная жертва" глава СВР дословно повторил слова Владимира Путина, сказанные в начале 2012 года во время его президентской кампании. С тех пор власти и кремлевские пропагандисты неоднократно возвращались к этой версии, комментируя очередное убийство или покушение на оппозиционного деятеля. Эта версия активно распространялась после убийства Бориса Немцова в 2015 году. Ее снова вспомнили и после покушения на Алексея Навального.

До Нарышкина о причастности западных спецслужб к отравлению Навального неоднократно заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства", - сказал он.

Володин также предложил проверить роль спецслужб Германии и выяснить, не было ли произошедшее попыткой "нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России" и появления предлога для введения новых антироссийских санкций.

Похожий комментарий давали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Навальный "получает инструкции" от западных спецслужб и назвал его "квазиоппозиционером".

Добавим, в сентябре Сергей Нарышкин заявлял, что Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая яд "Новичок", в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО. "Поэтому говорить о том, что на территории России имеется производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, это, конечно, дезинформация", - сказал он, отвергая тем самым причастность российских властей к отравлению Навального.

Нарышкин также назвал "фактом", что на момент вылета из России в Германию в организме Навального "каких-либо токсичных отправляющих веществ не содержалось". В этой связи у Москвы, "конечно, много вопросов к немецкой стороне".

Белорусский "эксперимент" западных спецслужб

По словам главы СВР Сергея Нарышкина, Запад проверяет на Белоруссии методы дестабилизации обстановки в стране для их последующего применения в России.

"Ну это очевидно - то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию, - сказал Нарышкин. - Но, признаться, каких-то инноваций в Белоруссии отмечено не было. Технологии "цветных революций" известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира".

В сентябре Нарышкин выступил с официальными заявлениями, в которых сообщил, что США играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытается организовать "цветную революцию" в Белоруссии. США "раскручивают" Светлану Тихановскую и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", говорил тогда Нарышкин.

Как отмечалось в заявлении директора СВР, США используют "самые нечистоплотные" методы для раскачивания обстановки в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы перешли к повышению активности ее силового крыла из числа радикальных националистов, и госдепартамент США развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, указывал Нарышкин.

Директор СВР тогда также сообщил, что "борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в Прибалтике при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, а также аффилированных с Госдепом американских неправительственных организаций.

По имеющимся у СВР данным, США также разжигают религиозный конфликт между представителями православной и католической ветвей христианства в Белоруссии, сообщал в сентябре Нарышкин. Американцы тем самым хотят вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви (РКЦ), указывал директор СВР.

Он предупредил, что среди укрывающихся за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован, ранен или даже убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет строился на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, пояснял Нарышкин.