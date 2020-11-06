Пресс-служба Президента России Владимир Путин подписал новый закон о формировании правительства

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О правительстве", он размещен на официальном портале правовой информации.

В новую версию закона внесены изменения, предусмотренные недавними поправками в Конституцию. Теперь исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента, тогда как в предыдущей редакции закона исполнительную власть осуществляло только правительство.

Закон закрепляет и новую процедуру формирования правительства - председатель, его заместители и федеральные министры назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Это правило не затронет министров силового блока и главу МИД, которые назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.

Также глава государства сможет освободить от должности любого из членов правительства без его роспуска. Теперь уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.

В законе указывается, что президент осуществляет общее руководство работой кабинета, а его председатель несет персональную ответственность перед главой государства за осуществление возложенных на министров полномочий. Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент. Закон закрепляет новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения и взаимодействия с институтами гражданского общества.

Глава государства по новому закону будет вправе назначить премьер-министра самостоятельно, если его кандидатуру трижды отклонит Госдума. В этом случае президент вправе распустить парламент. Такой же механизм предусмотрен в случае отклонения кандидатур министров и вице-премьеров.