nito103 / DepositPhotos Академик РАН заявил о бесполезности перчаточного режима, назвав его коммерческим проектом

nito103 / DepositPhotos

Перчатки не защищают от заражения коронавирусом и представляют опасность для тех, кто их носит. Об этом заявил "Интерфаксу" заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

"Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается", - рассказал ученый. По его словам, отсутствие контактного пути передачи вируса и бесполезность перчаток были подтверждены "серьезными исследованиями": руки являются важной частью врожденного человеческого иммунитета, а перчатки этот иммунитет снижают, повышая риск дерматита. Кроме того, по словам иммунолога, на перчатках остается множество кишечных бактерий и грибов.

В октябре главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов называл перчаточный режим избыточной мерой для профилактики эпидемии COVID-19. По его словам, большинство людей не умеют правильно пользоваться этим средством индивидуальной защиты - снимать, утилизировать, носить. Это только повышает вероятность заражения коронавирусом.

При этом эксперт сообщил, что контактным путем происходит лишь 10% заражений. В качестве борьбы с этим он назвал обработку рук антисептиком. Через несколько часов Чуланов изменил свое мнение по поводу перчаток, назвав их столь же эффективным методом борьбы с распространением коронавируса, как и антисептики.

Инфекционист также отметил, что польза от перчаток напрямую зависит от правильности их применения. "Важно отметить, что их нужно использовать одноразово. <...> В момент, когда перчатки у вас на руках, старайтесь не прикасаться ими к кожным покровам, особенно к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам", - объяснил он.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову объяснить, так ли нужны перчатки в общественных местах людям, не работающим в сфере питания и услуг. Он отметил, что некоторые специалисты считают спорным требование обязательно носить перчатки в общественных местах, так как их длительное ношение способствует размножению бактерий и вирусов, а многие люди надевают одноразовые перчатки многократно.