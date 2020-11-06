Вице-премьер РФ Алексей Оверчук госпитализирован после аварии на разделительной полосе Кутузовского проспекта на западе Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-секретаря. О его состоянии не сообщается.

По данным источника "Интерфакса", в ДТП пострадали два человека. Как передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, среди них водитель "Таврии". Оверчука доставили в Центральную клиническую больницу.

Авария произошла после столкновения "Таврии", BMW и Nissan. У правительственной BMW, на которой ехал чиновник, оторвало колесо.

Телеграм-каналы Mash и Baza опубликовали видео с места ДТП, на которых видно, что в аварии пострадали три автомобиля: BMW аппарата правительства РФ, Nissan и ЗАЗ-1102.