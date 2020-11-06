Вице-премьер РФ Алексей Оверчук госпитализирован после аварии на разделительной полосе Кутузовского проспекта на западе Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-секретаря. О его состоянии не сообщается.
По данным источника "Интерфакса", в ДТП пострадали два человека. Как передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, среди них водитель "Таврии". Оверчука доставили в Центральную клиническую больницу.
Авария произошла после столкновения "Таврии", BMW и Nissan. У правительственной BMW, на которой ехал чиновник, оторвало колесо.
Телеграм-каналы Mash и Baza опубликовали видео с места ДТП, на которых видно, что в аварии пострадали три автомобиля: BMW аппарата правительства РФ, Nissan и ЗАЗ-1102.
Вице-премьер Оверчук попал в ДТПhttps://t.co/3ogWvEi5Gf pic.twitter.com/Kif03nOAyJ— РИА Новости (@rianru) November 6, 2020
Крупная авария на Кутузовском проспекте в Москве. БМВ аппарата правительства РФ попал в ДТП с ниссаном, таврией.
По предварительным данным, пострадали 2 человека (из таврии и бэхи). Перекрыто 2 полосы - в сторону центра и одна в сторону области. pic.twitter.com/ViKXyyoMri— Mash (@mash_breaking) November 6, 2020