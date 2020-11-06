Алексей Навальный / Facebook В МВД вновь заявили, что причиной инцидента с Алексеем Навальным стал панкреатит и диеты

Алексей Навальный / Facebook

По результатам проведенных исследований у Алексея Навального обнаружен панкреатит, отравление не подтверждено, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. Эти данные приводит "Интерфакс".

"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Диагноз "отравление" по результатам исследований не подтвержден, отравляющих веществ на биоматериалах и одежде Навального и предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, обнаружено не было.

По данным МВД, супруга Навального сообщала медработникам, что ее муж ограничивал себя в еде: в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, при этом оппозиционер питался нерегулярно. "Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", - пояснили в ведомстве.

Врачи омской скорой помощи, госпитализировавшие Алексея Навального 20 августа сразу после того, как он потерял сознание, не обнаружили после первых тестов повышения уровня сахара в его крови, а также не увидели признаков нарушения обмена веществ и нехватки углеводов, сообщает Reuters со ссылкой на пять анонимных "медицинских источников", которые, как утверждает агентство, "заговорили впервые".

Ранее представители Минздрава утверждали, что якобы именно нарушение обмена веществ было причиной ухудшения здоровья лидера оппозиции Алексея Навального. Также утверждалось, что оппозиционер мог измучить себя до полусмерти стрессами и диетой. Кроме того, впасть в кому можно и вовсе без видимых причин.

Между тем четыре из пяти источников в Омске рассказали, что наблюдали у Навального "клиническую картину отравления" с соответствующими симптомами. Лечащий врач оппозиционного политика Анастасия Васильева говорила, что у него никогда не было проблем с обменом веществ и уровень сахара был в норме.

При этом схожие симптомы, включая существенные скачки сахара, обменные нарушения и полиорганную недостаточность, наблюдались у банкира Ивана Кивелиди, который в 1995 году был отравлен "неизвестным веществом" и умер в больнице. По мнению независимых СМИ, российские власти просто не заинтересованы в объективном расследовании дела Навального, и многочисленные версии, выдвигаемые российскими медиками, вызваны именно нежеланием признавать факт отравления.