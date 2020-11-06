Санкт-Петербург возвращает часть "коронавирусных" ограничений, включая запрет на массовые мероприятия

Власти Санкт-Петербурга возвращают ограничения на количество участников массовых мероприятий в закрытых помещениях. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора, с 9 по 29 ноября вводится ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях. Исключение составляют мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.

Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 20 человек. Также с 9 ноября по 27 декабря государственные организации дополнительного образования будут переведены на дистанционный режим работы.

Кроме того, с 9 по 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. Также приостанавливается доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров. При этом открытыми остаются детские игровые комнаты площадью не более 50 квадратных метров на территории предприятий общественного питания. До 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 до 06:00.

Работодателям до 9 ноября рекомендовано перевести на удаленную работу работников старше 65 лет, работников, имеющих хронические заболевания, а также не менее 30% работников иных категорий. К этому времени исполнительные органы власти Санкт-Петербурга также переведут на дистанционную работу не менее 30% гражданских служащих и работников, которые не являются гражданскими служащими. Гражданам также рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы РФ.

2 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о критическом уровне заболеваемости коронавирусом в городе, добавив, что город перешел важную отметку в 900 заболевших в сутки. "Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения", - сказал губернатор, отметив, что в городе уже развернуты почти восемь тысяч коек для лечения больных коронавирусом.Также в декабре начнут работу четыре новых стационара-трансформера, что позволит при необходимости довести число коек до 12 тысяч.

Между тем за истекшие сутки в городе отмечен 1171 новый случай заболевания коронавирусом, 563 человека выздоровели, еще 54 умерли. За все время пандемии в городе отмечено 67434 случая заражения, 41 533 человека выздоровели, 4078 умерли.