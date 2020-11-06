В аэропорту Шереметьево задержан организатор убийства главреда газеты "Тон-М"

В рамках расследования убийства в 2017 году главного редактора красноярского издания "Тон-М" и бывшего депутата Дмитрия Попкова сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора преступления. Подозреваемый арестован, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В ходе расследования получены доказательства причастности к организации убийства Попкова его знакомого - Исы Хашиева. Несколько дней назад он был задержан правоохранительными органами в аэропорту Шереметьево города Москвы", - сказала Петренко.

По ходатайству следствия подозреваемый заключен под стражу, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение."Ранее были установлены еще двое лиц, причастных к совершению этого преступления - Виктор Шестаков и его знакомый Николай Горюнов, которые содержатся под стражей за совершение другого особо тяжкого преступления", - напомнила Петренко.

По версии следствия, в мае 2017 года Шестаков, действуя по указанию Горюнова, застрелил Попкова во дворе его дома из самодельного огнестрельного оружия с глушителем. Тело экс-депутата с пятью огнестрельными ранениями было обнаружено в бане на территории его строящегося дома.

"Горюнову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (организация убийства), Шестакову по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала представитель СК РФ, напомнив, что дело было передано в центральный аппарат по поручению главы ведомства по результатам личного приема супруги погибшего.

По данным следствия, в мае 2017 года предприниматель Горюнов, "испытывая неприязненное отношение к главному редактору общественно-политической газеты "Тон-М" Попкову, размещавшему в газете критические публикации в его адрес, организовал его убийство". Для этого он привлек к совершению преступления своего знакомого Виктора Шестакова, передает "Интерфакс".

Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, предполагаемым заказчиком убийства является житель Минусинского района Красноярского края. "2 ноября злоумышленник был задержан в столичном аэропорту "Шереметьево" по прибытии из Новосибирска", - сказала Волк. Она добавила, что фигурант дела был передан сотрудникам угрозыска управления МВД по Красноярскому краю и доставлен в этот регион для проведения следственных действий. По ее словам, в настоящее время Минусинский городской судом Красноярского края арестовал подозреваемого.

Дмитрий Попков учредил газету "Тон-М" в 2014 году, когда его лишили мандата депутата городской думы после признания виновным в избиении подростка-инвалида, страдавшего сахарным диабетом. 15-летний Семен, являющийся инвалидом-диабетиком, работал стажером в местной телекомпании. Во время праздника к юному журналисту подошла компания, попросившая снять и их на камеру. Однако подросток отказался, так как у него заканчивался заряд в батарее видеоаппаратуры.

Один из незнакомцев обиделся, что ему не удастся попасть на телеэкраны, ударил репортера в живот и ушел. В результате нанесенного удара у пострадавшего сломалась игла инсулиновой помпы, которая поддерживает уровень сахара в крови. Потерпевший "почувствовал себя плохо и с трудом добрался домой".

В ходе следствия пострадавший опознал в своем обидчике депутата Минусинского горсовета от Коммунистической партии России Дмитрия Попкова. Правда, сам народный избранник отказывался признавать вину. А через некоторое время в следственные органы пришел житель Минусинска и сообщил о том, что якобы именно он ударил подростка-инвалида.

26 октября 2012 года Попкову было предъявлено обвинение, в конце августа 2013 года Попков по решению суда был арестован за систематические прогулы судебных заседаний. Следователи отмечали, что депутат Попков "всячески затягивал процесс, не являлся на ознакомление с материалами, притворялся больным и даже наносил себе предумышленные показательные ранения".

Из 20 назначенных заседаний суда было проведено меньше половины, а остальные не состоялись по причине отсутствия обвиняемого либо адвоката. Для ареста народного избранника пришлось объявлять его в розыск. Сам Попков отрицал вину, а в минусинском отделении КПРФ преследование связывали с его расследованиями о деятельности депутатов от "Единой России". Убийство экс-депутата также связывали с публикациями газеты о местных чиновниках.