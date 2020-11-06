В связи с напряженной эпидемиологической ситуации в стране россиянам лучше провести новогодние праздники дома. Об этом, как передает ТАСС, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

"Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома. Дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город - это будет очень хорошо", - сказала Попова.

Она отметила, что эпидемиологи ожидают в ближайшие полтора месяца приход сезонного гриппа, который может прийтись как раз на Новый год. Кроме того, глава Роспотребнадзора напомнила, что Новый год за рубежом может нарушить санитарные требования других государств. "Надо понимать, что пересекая границы, можно попасть в карантин в другой стране. А этого, наверное, никому не хотелось бы в отпускной период", - резюмировала Попова.Заражение новой коронавирусной инфекцией чаще всего происходит в транспорте, заявила она.

Глава ведомства также напомнила, что для снижения темпа роста заболеваемости коронавирусом необходимо соблюдать масочный режим, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, а также избегать массовых скоплений людей. "К сожалению, сегодня в статистике цифра пока не изменилась: 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период", - указала глава Роспотребнадзора.

Ранее в пятницу Роспотребнадзор предсказал дальнейший рост заражений COVID в России. Пик заболеваемости пока не достигнут, сообщил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной. И еще какое-то время рост будет продолжаться, в основном за счет регионов. Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум неделю", - сказал эксперт.

Он указал на то, что в различных регионах России рост заболеваемости начался в разное время, поэтому и его пик придется на разные периоды. В отдельных регионах сроки роста заболеваемости могут колебаться в пределах двух-трех недель, считает Горелов.

Эксперт добавил, что более долгосрочные и детальные прогнозы делать невозможно, так как на развитие эпидемиологического процесса влияют различные факторы. Речь идет о соблюдении рекомендаций по профилактике коронавируса, погодных условий, влияющих на снижение сопротивляемости организма к инфекциям, а также сезонном росте заболеваемости другими респираторными инфекциями.

По мнению эксперта, новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом в России не нужны, поскольку эпидемическая ситуация остается под контролем.