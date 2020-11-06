Moscow-Live / Ольга Шуклина Росгосцирк получит 150 млн рублей из резервного фонда на корм животным

Moscow-Live / Ольга Шуклина

Президент Путин подписал распоряжение о предоставлении Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) из резервного фонда РФ почти 150 млн рублей на корм животным.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, из резервного фонда в 2020 году будет выделено 21,4 млн рублей, а в 2021 году - 128,4 млн рублей.

Минкультуры РФ ранее внесло в правительство проект распоряжения о предоставлении более 230 млн рублей частным циркам, зоопаркам, дельфинариям и океанариумам на содержание и корм животным.

Средства помогут обеспечить содержание более 50 тысяч животных, оказавшимся в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса (цирки и зоопарки получали субсидию на поддержку минимальной заработной платы сотрудников, но не на содержание животных).

За время отсутствия спектаклей в цирках страны в последние пять месяцев убытки составили 100 млн рублей. Из этих средств 15 млн - кормление животных. Заполняемость зрительских кресел после возобновления работы цирков составила только на 50%, тогда как для самоокупаемости нужно 70%.

Реестр частных цирков и зоопарков, составленный Росгосцирком, насчитывает 106 организаций и индивидуальных предпринимателей, среди которых 45 цирков и 61 зоопарк.