Роскосмос ТВ / YouTube В Роскосмосе впервые назвали стоимость проекта спутникового интернета "Сфера" - полтора триллиона рублей

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Госкорпорация "Роскосмос" запросила у правительства 1,5 триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" - российского ответа американской спутниковой системе Starlink от Илона Маска и британо-индийской OneWeb. Об этом рассказал в интервью РИА "Новости" член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов.

Эта сумма превышает размер всей Федеральной космической программы России с 2016 по 2025 годы. Ранее объем финансирования программы "Сфера" официально не озвучивался. В основном проект будет создаваться за бюджетные деньги, однако предусмотрены и частные инвестиции, которые составят 350 миллиардов рублей.

Иванов также уточнил, что программа "Сфера" направлена на привлечение инвесторов - "чтобы бюджет не тянул все полтора триллиона рублей, а часть затрат нес бизнес". Так, по его словам, компания "Мегафон" намерена инвестировать 6 миллиардов рублей в исследования, технические решения и спецоборудование для предоставления услуг высокоскоростной передачи данных с использованием низкоорбитальной космической системы. "Возможно, с учетом таких проектов Роскосмосу стоит рассмотреть вопрос об оптимизации программы "Сфера"", - заявил он.

Напомним, детали проекта "Сфера" впервые раскрыл президент Владимир Путин в ходе прямой линии в июне 2018 года. Тогда Путин пояснил, что запущенные в рамках этого проекта спутники будут заниматься "и позиционированием, и зондированием Земли, и связью", а качество это связи будет такое, что "сможет, по сути, заменить кабельную связь" при более низкой стоимости. Одно время власти рассматривали создание отдельной группировки спутников для обеспечения доступа в интернет в рамках проекта "Эфир", но затем эти проекты объединили.

В состав программы войдут 542 космических аппарата, развертывание группировок ожидается с 2024 по 2028 годы. "Сфера" призвана стать конкурентом зарубежным системам из сотен спутников OneWeb и Starlink, которые предназначены для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле. В конце октября этого года стало известно, что Фонд перспективных исследований (ФПИ) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) в рамках проекта "Интеграл-Д" завершил начальный этап разработки российского программного обеспечения для проектирования и управления многоспутниковыми системами и провел его тестирование.