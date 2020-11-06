Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают возможным повысить налоговое бремя на неинвестируемые высокие личные доходы граждан и на неинвестируемые свободные средства корпораций

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Об этом говорится в заключении ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают возможным повысить налоговое бремя на неинвестируемые высокие личные доходы граждан и на неинвестируемые свободные средства корпораций. Об этом говорится в заключении ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Его цитирует ТАСС.

"Достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций", - отмечается в документе.

Речь идет о ставке подоходного налога в 20-24% для доходов физических лиц в объеме свыше 12 млн рублей и 24 млн рублей в год, а также о возвращении к ставке налога на прибыль на уровне 24% или даже 30% в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета. Кроме того, в ВШЭ отмечают, что в ближайшие три года произойдет определенное смещение налоговой нагрузки с фонда оплаты труда на доходы рентного характера, акцизы и доходы, связанные с деофшоризацией экономики, что "несомненно заслуживает позитивной оценки".

В июне стало известно, что правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян: в качестве одного из вариантов рассматривается повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан. В качестве порога годового дохода, который будет облагаться более высоким налогом, может быть доход в 2-3 миллиона рублей.

Тогда сообщалось, что инициативу прогрессивного налогообложения продвигают под видом уступки обществу, в котором созрел "запрос на социальную справедливость", а полученные таким образом дополнительные доходы бюджета будут направлены на социальные нужды. Кроме того, обсуждается вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

Вопрос о том, чтобы ввести разные подходы к налогообложению граждан с разными доходами, обсуждался еще зимой, в преддверии послания президента, которое состоялось в январе. А возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для состоятельных россиян рассматривалась еще в январе 2018 года. Однако тогда речь шла о гражданах, которые зарабатывают от 7 до 10 млн рублей в год. Между тем эксперты отмечают, что реальная реформа потребует резкого повышения налога для сверхбогатых, введения прогрессивного налога на крупное имущество и роскошь, федерализации налоговой системы и введения налога на наследство. Однако в таких шагах власть не заинтересована.