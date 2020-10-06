Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения в связи с ситуацией по коронавирусу, которая "с каждым днем становится сложнее и драматичнее"

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Также с 9 до 28 октября приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения в связи с ситуацией по коронавирусу, которая "с каждым днем становится сложнее и драматичнее". Градоначальник констатировал, что по выявляемости инфицированных столица приближается к пиковым значениям весны, а число госпитализированных за сутки превысило тысячу человек. В связи с ростом заболеваемости в Сокольниках и Крылатском пришлось открыть резервные госпитали.

"Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Но, к сожалению, далеко не все. Поэтому сегодня вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями", - сообщил Собянин в своем блоге.

С 9 октября и до окончания школьных каникул в Москве приостанавливается льготный проезд школьников на общественном транспорте. "Конечно, они могут выходить гулять. Но точно - не болтаться по торговым центрам, как эти молодые люди [речь о фотографии, на которой ребенок в сопровождении еще двух детей катается в тележке из супермаркета - прим. ред.]. И тем более, ребята не должны бесцельно кататься в общественном транспорте", - подчеркнул мэр.

Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги - перенесены на более поздний срок. Также с 9 до 28 октября приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома.

Собянин отметил, что более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте от 65 лет и старше, причем большинство из них заражаются на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах. Решение заблокировать льготный проезд "позволит работающим людям заранее взять больничный или перейти на удаленку".

В ближайшее время билеты в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные правительству Москвы, будет продаваться только электронно, обычные кассы прекратят работу. Это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки и обойтись без закрытия культурных учреждений, объяснил мэр.

Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать мэрию о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой штраф или приостановку деятельности, предупредил Собянин.

В соответствии с указом мэра, работодатели должны будут предоставлять властям номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку.

За последние сутки в Москве поставлены два антирекорда: 4082 новых случая коронавируса и 1049 госпитализированных. "Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны", - прокомментировала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она призвала людей из группы риска оставаться дома, а всех горожан - соблюдать правила безопасности: носить маску, избегать мест скопления людей, по возможности ограничить контакты.

Среди новых выявленных случаев 41,2% составляют люди от 18 до 45 лет; 30,1% - от 46 до 65 лет; 12,5% - дети, 11,4% - москвичи от 66 до 79 лет, 4,8% - старше 80 лет.

О том, что в Москве могут снова заблокировать транспортные карты пенсионеров и школьников, ранее писала "Медуза". "Ведомости" накануне сообщили со ссылкой на источники, что столичные власти прорабатывают несколько сценариев более жестких ограничений, в том числе возвращение к "стопроцентной самоизоляции" и пропускной системе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов 5 октября сообщил, что в мэрии не принимали решения по поводу введения режима самоизоляции и пока не видят необходимости в пропускном режиме. "И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Ефимова, при принятии решений мэрия будет опираться на количество заболевших и наличие свободного коечного фонда. Он выразил уверенность, что число заразившихся должно стабилизироваться, если выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

"То есть, по сути дела, от нас с вами, насколько мы с вами будем соблюдать те небольшие ограничения, которые существуют на данный момент, зависит, придется или не придется вводить более жесткие требования", - подчеркнул заммэра.