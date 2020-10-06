raevsky / DepositPhotos Люди с определенными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре

raevsky / DepositPhotos

Люди с определенными мутациями в генах не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, мутации в гене, который используется для попадания коронавируса в дыхательные пути, могут облегчить или затруднить проникновение вируса.

"Выявления генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех счастливчиков, кто защищен своими генами", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).

В ведомстве добавили, что реакция на коронавирус может также зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA (главного комплекса гистосовместимости). Кроме того, коронавирус может вызвать обострение хронических заболеваний, которые впоследствии могут привести к инвалидности.

Ранее служба со ссылкой на американских ученых также сообщила, что люди, переболевшие сезонным ОРВИ, могут иметь иммунитет к COVID-19. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут, а научных данных о том, что у переболевших ОРВИ могут появиться антитела к коронавирусу, пока нет.

Кроме того, в ведомстве отметили, что переболевший коронавирусной инфекцией и имеющий антитела к ней, в течение какого-то времени может быть переносчиком инфекции. Именно поэтому маски следует носить всем: не дает преимуществ и наличие положительного теста на антитела.

В свою очередь, европейские ученые выяснили, что гены, унаследованные от неандертальских предков, могут повысить вероятность возникновения более тяжелых последствий заражения коронавирусом. Эта группа генов, или гаплотип, обнаружена у 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.

По данным исследователей, распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей. В частности, британские исследования показали, что у людей из Бангладеш риск умереть от последствий заражения коронавирусом в два раза выше, чем у жителей других регионов Земли в целом.

Ранее ученые проанализировали распределение фрагментов ДНК неандертальцев в геноме современных европейцев и жителей Восточной Азии. Они пришли к выводу, что неандертальцы, по-видимому, скрещивались с людьми современного типа дважды. Предположительно, два вида людей сначала смешались примерно 50-60 тысяч лет назад вскоре после выхода людей современного типа из Африки, а потом после их разделения на европейскую и азиатскую популяции. В геномах всех сапиенсов, кроме африканцев, содержится около двух процентов неандертальской ДНК. Но у современных жителей Восточной Азии неандертальских генов на 12-20% выше, чем у европейцев.