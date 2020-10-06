В Курганской области сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя поселка Лебяжье. По версии следствия, в сентябре он несколько раз бил 10-летнего пасынка и порол его ремнем.

Мальчик испытывал физические и психические страдания, считает следствие. На отчима в полицию пожаловалась мать мальчика, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

На допросе подозреваемый объяснил, что избивал пасынка в воспитательных целях.

Уголовное дело возбуждено по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Следователи проверяют фигуранта на причастность к другим противоправным деяниям.