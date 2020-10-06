Следственный комитет Российской Федерации По факту истязания детей в Среднеуральском монастыре, захваченном отлученным от церкви Сергием, возбуждено дело

Следственный комитет Российской Федерации

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного лишенным сана и отлученным от церкви схимонахом Сергием (Николаем Романовым). Также дело возбуждено по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.

По предварительным данным следствия, с 2004-го по 2019 годы "неустановленные на данный момент лица", "действуя умышленно, исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних, причиняли физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий семерым детям", говорится на сайте Следственного комитета России.

Четверо истязаемых детей проживали на территории монастыря без своих законных представителей из-за того, что "неустановленные должностные лица" из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не исполняли свои обязанности надлежащим образом. СК устанавливает причастных к преступлениям лиц.

Уральский портал 66.ru напоминает, что еще в 2013 году член Союза журналистов России Раиса Ильина обращалась к региональному министру социального развития, начальнику ГУВД Свердловской области и областному прокурору с просьбой проверить деятельность Среднеуральского женского монастыря и схиигумена Сергия, который стал священнослужителем, несмотря на судимость за умышленное убийство. В обращении журналистки, среди прочего, упоминался и такой вид наказания для непослушных детей и подростков, как вывоз в "тайгу" под начало воспитателя, имеющего благословение от Сергия "бить и бить нещадно". В ответ Ильина получила формальные отписки.

В мае 66.ru выпустил материал с историями воспитанников монастыря. Одна из них рассказала, что дети жили на одной территории с бывшими заключенными, некоторые из них сидели по особо тяжким статьям - убийство, педофилия и т.д. Мужчины наказывали детей ремнем или шлангом как "по делу", так и за мелкие провинности.

Собеседницу издания перед тем, как выгнать из обители, выпороли на глазах девочек 7-14 лет. По словам девушки, телесные наказания для детей были обычным явлением в монастыре и даже настоятельница Варвара (Крыгина) не решалась за них заступаться. В СК воспитанница не обращалась, так как у нее не было документальных подтверждений происходившего. После того, как девушка в апреле рассказала обо всем в видео, ей начали поступать угрозы.

Еще один воспитанник рассказал, что в монастыре в середине 2000-х можно было достать наркотики, и Сергий об этом знал. Вскоре после того, как у молодого человека случилась там передозировка, он ушел из обители.

В конце июня в Среднеуральском монастыре напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая снимала фильм о происходящем в обители, включая насилие над детьми. Телеведущая назвала обитель "православным Талибаном*". Спустя месяц стало известно, что СК проводит проверку информации о жестоком обращении с воспитанниками.