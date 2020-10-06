Алексей и Юлия Навальные дали первое после отравления оппозиционера интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Политик еще раз заявил, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин, и подтвердил свои планы вернуться в Россию.

Юлия Навальная рассказала, что об отравлении мужа узнала от его пресс-секретаря Киры Ярмыш и сначала ответила "окей", а потом поняла, что произошло, и перезвонила. После этого Навальная взяла билет на ближайший самолёт до Омска, собрала чемодан и поехала в аэропорт. "Потом я раскрыла его, а там платья, юбки, какие-то странные вещи были", - добавила она.

Юлия рассказала, что забрала Алексея из России, так как в Омске "не сказали бы правду". По ее словам, в кабинете главврача омской больницы сидели несколько заместителей министра здравоохранения региона, с которыми она не хотела говорить. "Я не понимала, что там делает столько чиновников", - добавила жена оппозиционера.

Основатель ФБК рассказал, что пока никто не знает, как "Новичок" попал в его организм. Предположительно заражение произошло в гостинице, где он схватился за бутылку, на которой потом нашли следы яда. По мнению Навального, его не отпускали из Омска в надежде на то, что яд разложится в организме. Он ещё раз заявил, что среди омских врачей есть много "потрясающих", но главврач омской больницы - это не врач.

"Мы понимаем, что я из номера [отеля в Томске] выходил, схватившись за бутылку с водой, будучи уже пораженным. И, значит, заражение произошло в гостинице. <...> Это могло быть [так]: я снимал рубашку с вешалки, дотронулся до вешалки - и привет. Это могло быть на одежде, это могло быть где угодно, на самом деле. В этом и смысл боевого химического оружия. И самое главное - оно растворяется в организме бесследно. Ровно поэтому меня так долго держать в Омске - они ждали, пока все разложится в организме и не будет никаких следов этого "Новичка". Но тут они ошиблись просто с таймингом", - заявил Навальный, рассказав, что несколько дней после выхода из комы жил в состоянии галлюцинаций. В "этой реальности" в его палату приходила Юлия и соратник Навального Леонид Волков, который "рассказал", что оппозиционер попал в страшную аварию в Берлине и японский профессор "сделает ему новые ноги и спину".

"18 дней я был на жёсткой наркоте. Я испытал полусмерть, кому и наркотрип - как в Пелевине или в [книге] "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Прям по полной программе", - добавил Навальный.

Кроме того, он рассказал о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и планах по возвращению в Россию. По его словам, он не знает, сколько времени проведет в Германии, возможно, это займет два месяца. Навальный исключил вариант, при котором он не сможет вернуться в Россию.

Политик в очередной раз заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин: "Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина".

Свои ощущения от отравления Навальный описал, вспомнив дементоров из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. "Когда дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь - уходит. Вот абсолютно не больно, но главное поглощающее тебя ощущение - типа, я сейчас умру", - пояснил оппозиционер, рассказав о том, что, выйдя из туалета, буквально лег под ноги бортпроводнику "с твердым намерением умирать, потому что вот это ощущение, что весь организм тебе говорит: "Алексей, пора прощаться".

"Прелесть ситуации в том, что они (пилоты самолета и врачи) очень классно выполнили свою работу по инструкции. Пилотам сказали, значит, человек уже там, типа, сейчас отбросит кони - они моментально начали сажать самолет. Фельдшерам сказали "Чувак в отключке" - они пришли, сказали "Ну, похоже, что он действительно..." - вкололи атропин. Приехала реанимация, сказала "О, да он же похож на наркомана в передозе, у него явно отравление, поэтому вот ему атропин, везем его в токсикологичку". Они всё очень четко сделали по инструкции, но... В России как устроено: когда все работают по инструкции четко - это, скорее, цепь счастливых случайностей", - заявил оппозиционер.