ВСЕ ФОТО В России впервые за пять месяцев выявили 11,6 тысячи новых случаев коронавируса

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин В Москве также поставлен антирекорд по числу госпитализаций: за сутки в больницы с COVID-19 попали 1049 человек

АГН Москва / Софья Сандурская В России впервые с 11 мая зарегистрировано больше 11 тысяч новых случаев коронавируса. В 83 регионах за сутки выявлено 11 615 заболевших

Министерство здравоохранения Российской Федерации В Москве впервые с 15 мая за сутки прибавилось более 4 тысяч инфицированных - 4082 человека

АГН Москва / Кирилл Зыков

В России впервые с 11 мая зарегистрировано больше 11 тысяч новых случаев коронавируса. В 83 регионах за сутки выявлено 11 615 заболевших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Также за сутки зафиксировано 188 летальных случаев - это максимум с 11 июля, отмечает "Эхо Москвы". Всего в стране зарегистрировано 1 237 504 заболевших и 21 663 умерших. В Москве впервые с 15 мая за сутки прибавилось более 4 тысяч инфицированных - 4082 человека. Суточный прирост за две недели ускорился в четыре раза, подсчитал Forbes. Еще 23 сентября в Москве было 970 заболевших в сутки.

В Москве также поставлен антирекорд по числу госпитализаций: за сутки в больницы с COVID-19 попали 1049 человек, сообщает столичный оперштаб. На ИВЛ находится 253 человека.

Из российских больниц за сутки выписаны 6252 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 988 576 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4082 (31)

Санкт-Петербург - 411 (34)

Московская область - 347 (7)

Ростовская область - 253 (10)

Нижегородская область - 204 (2)

Архангельская область - 187

Воронежская область - 186 (4)

Свердловская область - 176 (7)

Кемеровская область - 175 (5)

Ханты-Мансийский АО - 153 (2)

Ставропольский край - 151 (2)

Ульяновская область - 149

Ямало-Ненецкий АО - 149 (1)

Волгоградская область - 141 (2)

Саратовская область - 139 (3)

Красноярский край - 137 (1)

Мурманская область - 124 (3)

Томская область - 121

Оренбургская область - 117

Иркутская область - 116 (7)

Самарская область - 115 (3)

Алтайский край - 114 (6)

Республика Коми - 113 (1)

Удмуртская Республика - 106

Республика Крым - 105 (1)

Тюменская область - 102 (1)

Омская область - 101 (4)

Пензенская область - 97

Республика Саха (Якутия) - 97 (2)

Краснодарский край - 96 (4)

Республика Бурятия - 95

Орловская область - 94 (2)

Забайкальский край - 91 (1)

Челябинская область - 89

Пермский край - 88 (5)

Ленинградская область - 87

Республика Дагестан - 83 (9)

Брянская область - 82

Кировская область - 81 (1)

Приморский край - 81

Карачаево-Черкесская Республика - 80

Новосибирская область - 78 (4)

Хабаровский край - 78

Республика Калмыкия - 77 (2)

Калужская область - 75

Курская область - 70

Белгородская область - 67

Ивановская область - 67

Тверская область - 67 (4)

Республика Алтай - 67

Костромская область - 65

Калининградская область - 65

Владимирская область - 60 (3)

Кабардино-Балкарская Республика - 60 (2)

Ярославская область - 58

Новгородская область - 58

Псковская область - 58

Вологодская область - 56

Курганская область - 55 (1)

Сахалинская область - 55

Рязанская область - 54

Республика Ингушетия - 53

Тамбовская область - 52

Астраханская область - 49 (2)

Республика Хакасия - 49

Липецкая область - 46 (1)

Тульская область - 46

Республика Мордовия - 45

Республика Башкортостан - 44

Республика Адыгея - 42

Амурская область - 42

Магаданская область - 41

Республика Тыва - 36

Республика Северная Осетия - 35

Смоленская область - 34 (2)

Севастополь - 29 (3)

Республика Марий Эл - 28

Чувашская Республика - 28 (1)

Камчатский край - 28

Еврейская АО - 28 (2)

Республика Карелия - 25

Республика Татарстан - 25

Чеченская Республика - 5

