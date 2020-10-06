В Перми сотрудники краевого управления Следственного комитета возбудили еще два уголовных дела в отношении лейтенанта Росгвардии, обвиняемого в сексуальном насилии над малолетним ребенком. Перед этим силовик пытался изнасиловать мать пострадавшего мальчика, которая является инвалидом.

Начальнику продовольственной службы войсковой части N 3411 Сухробу Ерову вменяется в вину незаконное проникновение в жилище (статья 139 УК РФ) и попытка сексуального насилия над матерью мальчика (часть 1 статьи 30, статья 132 УК РФ), сообщили "Медиазоне" в правозащитной организации "Зона права". Ранее росгвардейцу инкриминировали насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребенка (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, 3 сентября в Перми 24-летний Сухроб Еров проник в дом женщины с инвалидностью и попытался совершить над ней сексуальное насилие. За мать вступился 11-летний сын. В результате силовик совершил насилие уже над ребенком.

На очной ставке обвиняемый признал вину по этому эпизоду, добавив, что помнит произошедшее "с отрывками". Сейчас Еров находится в СИЗО, а потерпевший проходит длительную психологическую реабилитацию в "зеленой комнате" при Центре медико-психолого-социального сопровождения Перми, сообщает "Idel.Реалии".