Рост заболеваемости коронавирусом в Москве вызван несоблюдением масочного режима и отсутствием социальной дистанции, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"После достаточно длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернулись в город. На мой взгляд, вторая, и она главная причина, - это поведенческая. Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости - тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК). Ее слова также приводит "Интерфакс".

Она отметила, что в Москве более 800 тысяч людей с хроническими заболеваниями, которым рекомендовано остаться дома и взять больничный, однако из них только 2,5 тысячи обратились за больничными, а остальные продолжают ходить на работу.

"Из 800 тысяч к нам обратились 2,5 тысячи. И, увы, это требует, чтобы мы задумывались какие меры принимать дальше", - сказала Ракова.

Ранее во вторник она сказала, что 6 октября в Москве "зафиксировано два негативных антирекорда". "Были выявлены 4 тыс. новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально - за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тыс. людей с COVID-19 в больницы. Таким образом, мы по сути уже вышли к пиковым значениям середины весны", - сказала столичная чиновница.

Ракова уточнила, что среди зараженных в основном преобладают пациенты, переносящие заболевание в средней и тяжелой форме, пишет газета "Известия".

Вице-мэр призвала горожан из групп риска оставаться дома, а остальных соблюдать эпидемиологические правила безопасности, в том числе носить защитную маску, избегать мест скопления людей и ограничить социальные контакты.

По данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки было подтверждено 4082 новых случая коронавирусной инфекции. Это вдвое больше, чем всего десять дней назад. Последний раз показатель заболеваемости преодолевал порог в 4 тыс. случаев в середине мая 2020 года. При этом число госпитализированных горожан с подтвержденным коронавирусом за последние 24 часа составило 1049 человек.

Среди новых выявленных случаев 41,2% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. 12,5% подтвержденных случаев - дети. Остальная доля новых случаев COVID-19 приходится на людей старше 46 лет.

В понедельник главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что московская система здравоохранения готова к новому пику заболеваемости COVID-19. При этом в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что для пациентов с коронавирусом в городе откроются два резервных госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".

Также в понедельник заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что в столице отсутствует необходимость вводить пропускной режим, а также выразил надежду, что данная мера не понадобится в будущем.

1 октября Собянин сообщил о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников. А 6 октября власти приняли решение заблокировать транспортные карты пенсионеров и школьников.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.