В Нижнем Новгороде 6 октября прошла церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной. Главный редактор нижегородского издания KozaPress 2 октября облила себя бензином и подожгла возле здания регионального управления МВД на улице Максима Горького. Перед актом самосожжения она написала на странице в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Гражданская панихида прошла в Доме ученых. Проститься с Ириной Славиной пришли сотни людей. Среди них - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает радио "Свобода". Ранее он написал, что скорбит о гибели журналистки, и заявил, что будет добиваться расследования ее причин.

После гражданской панихиды ее участники устроили шествие по улицам города - к месту гибели Славиной. В шествии приняли участие несколько сот человек. Люди шли по проезжей части за машиной, в которой перевозили гроб с телом журналистки.

По пути колонну приветствовали протяжными гудками водители проезжавших мимо машин. За всем происходящим наблюдали патрульные группы на служебных автомобилях и несколько сотрудников правоохранительных органов. При этом на маршруте траурного шествия дежурили сотрудники ДПС, регулировавшие движение колонны, пишет информагентство "В городе N".

Коллеги Славиной расценивают ее гибель как акт самопожертвования, напоминая о многочисленных случаях давления на нее и преследования за журналистскую деятельность. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" журналист Наталья Резонтова.

"Это не суицид, к которому нас так склоняет сейчас власть. Это высший акт самопожертвования... Она понимала, что работать ей, выполнять свой журналистский долг так, как она это видела в ее независимом СМИ, ей не дадут. Это был высший ответ этой системе. То, что она выбрала, - это мучительная смерть, но это факел, который должен разбудить и должен "ткнуть мордой" тех людей, которые ее третировали в течение двух лет", - сказала коллега Ирины Славиной.

За день до трагедии у Ирины Славиной прошел обыск по уголовному делу, возбужденному в отношении бизнесмена Михаила Иоселевича. Его обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации, поскольку в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия". В ходе обыска у Славиной изъяли электронные устройства, документы, блокноты с записями, другие личные вещи не только журналистки, но и ее родственников.

"Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет, - комментировала Славина. - Но забрали, что нашли - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства. Со мной все нормально".

Славина также отметила, что никакого отношения к "Открытой России" никогда не имела.

Уже после самосожжения журналистки выяснилось, что уголовное дело, по которому Славина проходила в качестве свидетеля, возбудили по ошибке: следователи перепутали Нижний Новгород с Великим Новгородом. "У нас в сентябре вообще не было никаких мероприятий в Нижнем Новгороде, проведение которых вменяют правоохранительные органы. Они говорят: "Вот, были тренинги", но мы проводили их в Великом Новгороде", - пояснил исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров.

Он подчеркнул, что "Открытка" является "легальной российской организацией, и это признано решениями московских судов". Пивоваров также добавил, что "никакого отношения к "Открытой России" она не имела".

Комиссия по свободе информации и правам журналистов, а также комиссия по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте России призвали Следственный комитет расследовать причины самосожжения главного редактора нижегородского издания "Коза Пресс" Ирины Славиной по статье о доведении до самоубийства.

Профсоюз журналистов и работников СМИ во вторник потребовал от МВД, Следственного комитета и прокуратуры расследовать обстоятельства самосожжения Славиной и наказать виновных в доведении ее до самоубийства. "Ответственность за смерть Славиной должны понести все, кто заводил дела, подписывал постановления, выносил приговоры, проводил унизительный обыск - все, кто планомерно превращал ее жизнь в ад. Недопустимо, чтобы те, кто убивает посредством закона, оставались безнаказанными", - говорится в заявлении.

Нижегородские активисты предложили переименовать улицу Максима Горького в честь погибшей журналистки.