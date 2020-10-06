Владимир Солодов

kamgov_41 / YouTube 6 октября побережье Тихого океана обследовали Добровольцы Камчатского края

Правительство Камчатского края

Наиболее вероятной причиной загрязнения, повлекшего массовую гибель животных на побережье Камчатки, являются техногенные токсины, сказал на брифинге губернатор Камчатского края Владимир Солодов. На совещании с учеными руководитель института вулканологии и сейсмологии РАН Алексей Озеров и его коллеги "довольно категорично" отказались от версии с вулканической активностью и сейсмическими проявлениями океана, говорится на с сайте правительства региона.

"Однако я считаю, что все равно до конца нельзя со счетов списывать факты извержения в это время, хоть и несильные, хоть эта версия учеными рассматривается как менее вероятная. Наиболее вероятные - это техногенные токсины, разлив некоего вещества, которое мы и пытаемся установить", - сказал Солодов.

В ожидании результатов анализов обследуются потенциальные источники загрязнения. В частности, во вторник был обследован Козельский полигон ядохимикатов. "Полигон исследовали визуально, взяли пробы с наблюдательных скважин. В нескольких местах зафиксировано повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения в нескольких точках по периметру. Вероятно, наши предприимчивые граждане сняли его для собственных нужд", - отметил Солодов. По его словам, за Козельский полигон "толком никто не отвечает", поэтому нужно усилить его охрану и привести его в порядок.

Губернатор привел еще одну, "довольно экзотичную" версию, которую высказывают ученые. "Я сначала в нее совсем не верил. Это природные токсины - заражение от микроводорослей, планктона. Ученые говорят, что это вполне вероятная причина загрязнения, которая могла привести и к гибели животных, и к нарушениям здоровья человека", - сказал Солодов. Он отметил, что в 80-е годы на Камчатке наблюдалась массовая гибель морских обитателей именно от водорослей.

Кроме того, экспедиция Кроноцкого заповедника исследовала акваторию к югу от выхода из Авачинской бухты, и обнаружила на глубине 5-10 метров большое залегание погибших водных биоресурсов.

"Это нетипичная ситуация. Специалисты считают, что загрязнение шло по дну и придонной части. Именно с этим связано то, что визуально мы не видим никаких искажений: нет масляных пятен, грязных берегов, ядовитого цвета воды. В целом, все находится в рамках нормы и обычного состояния. Поэтому сейчас основная надежда на ученых, которые должны прийти к выводу, в чем источник заражения", - сказал Солодов.

Он призвал местных жителей присылать фотографии и видео загрязнений окружающей среды, с указанием места и времени. Также желательно, чтобы в кадр попадали объекты водной глади, рельеф, чтобы можно было соотнести масштаб, точно оценить нанесенный ущерб и сделать выводы относительно более точного забора проб в этих местах акватории.

Алексей Озеров и его коллеги сообщил, что существует "как минимум пять версий" произошедшего, среди которых "и влияние военных полигонов, и свалки, отходы на которых копятся уже десятилетиями, и... разливы, размывы и многие другие вещи, которые вполне допустимы". По его словам, на данном этапе трудно сказать, откуда произошло загрязнение.

Исследованием воды, грунта и воздуха у побережья Камчатки занимаются специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, министерства по чрезвычайными ситуациям, министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, множество ученых. Ситуация находится на контроле генерального прокурора России.