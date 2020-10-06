Наиболее вероятной причиной загрязнения, повлекшего массовую гибель животных на побережье Камчатки, являются техногенные токсины, сказал на брифинге губернатор Камчатского края Владимир Солодов. На совещании с учеными руководитель института вулканологии и сейсмологии РАН Алексей Озеров и его коллеги "довольно категорично" отказались от версии с вулканической активностью и сейсмическими проявлениями океана, говорится на с сайте правительства региона.
"Однако я считаю, что все равно до конца нельзя со счетов списывать факты извержения в это время, хоть и несильные, хоть эта версия учеными рассматривается как менее вероятная. Наиболее вероятные - это техногенные токсины, разлив некоего вещества, которое мы и пытаемся установить", - сказал Солодов.
В ожидании результатов анализов обследуются потенциальные источники загрязнения. В частности, во вторник был обследован Козельский полигон ядохимикатов. "Полигон исследовали визуально, взяли пробы с наблюдательных скважин. В нескольких местах зафиксировано повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения в нескольких точках по периметру. Вероятно, наши предприимчивые граждане сняли его для собственных нужд", - отметил Солодов. По его словам, за Козельский полигон "толком никто не отвечает", поэтому нужно усилить его охрану и привести его в порядок.
Губернатор привел еще одну, "довольно экзотичную" версию, которую высказывают ученые. "Я сначала в нее совсем не верил. Это природные токсины - заражение от микроводорослей, планктона. Ученые говорят, что это вполне вероятная причина загрязнения, которая могла привести и к гибели животных, и к нарушениям здоровья человека", - сказал Солодов. Он отметил, что в 80-е годы на Камчатке наблюдалась массовая гибель морских обитателей именно от водорослей.
Кроме того, экспедиция Кроноцкого заповедника исследовала акваторию к югу от выхода из Авачинской бухты, и обнаружила на глубине 5-10 метров большое залегание погибших водных биоресурсов.
"Это нетипичная ситуация. Специалисты считают, что загрязнение шло по дну и придонной части. Именно с этим связано то, что визуально мы не видим никаких искажений: нет масляных пятен, грязных берегов, ядовитого цвета воды. В целом, все находится в рамках нормы и обычного состояния. Поэтому сейчас основная надежда на ученых, которые должны прийти к выводу, в чем источник заражения", - сказал Солодов.
Он призвал местных жителей присылать фотографии и видео загрязнений окружающей среды, с указанием места и времени. Также желательно, чтобы в кадр попадали объекты водной глади, рельеф, чтобы можно было соотнести масштаб, точно оценить нанесенный ущерб и сделать выводы относительно более точного забора проб в этих местах акватории.
Алексей Озеров и его коллеги сообщил, что существует "как минимум пять версий" произошедшего, среди которых "и влияние военных полигонов, и свалки, отходы на которых копятся уже десятилетиями, и... разливы, размывы и многие другие вещи, которые вполне допустимы". По его словам, на данном этапе трудно сказать, откуда произошло загрязнение.
Исследованием воды, грунта и воздуха у побережья Камчатки занимаются специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, министерства по чрезвычайными ситуациям, министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, множество ученых. Ситуация находится на контроле генерального прокурора России.