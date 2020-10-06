ВЦИОМ: о страхе перед коронавирусом сообщили три четверти россиян

АГН Москва / Александр Авилов 31% опрошенных высказались за сохранение ограничений на весеннем уровне

Главное Управление МВД России по Московской области

Опасаются заразиться коронавирусом или заражения своих близких 74% россиян, рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, представляя во вторник результаты социологического исследования, проведенного 5 октября среди 1600 взрослых.

Сильные опасения испытывают 15% опрошенных, еще 59% опасаются заразиться в какой-то степени, добавил Федоров. 11% респондентов уверены, что не заразятся ни они сами, ни их близкие, передает "Интерфакс".

"Мы вопрос сформулировали так: нужно ли ограничения ввести такие же жесткие, как в прошлый раз, или жестче, или мягче? Cамый массовый ответ по стране в целом - 36% респондентов считают, что ограничения должны быть менее строгими. 16% опрошенных полагают, что они должны быть более жесткими", - продолжил Федоров, говоря уже о результатах опроса, проведенного 30 сентября.

Чаще всего за ужесточение ограничений выступала молодежь - 22% в возрастной группе от 18 до 24 лет. 31% опрошенных высказались за сохранение ограничений на весеннем уровне.

С другой стороны, заметный процент россиянин считает, что ограничения из-за COVID-19 нужно смягчить. Почти треть опрошенных (31%) считает, что следует предпринять такие же ограничения, как весной текущего года и лишь 16% считают, что стране нужны более жесткие ограничения из-за COVID-19. Еще 12% считают, что ограничения вообще не следует вводить.

Доля выступающих за смягчение ограничений в Москве еще выше - 48% по сравнению с 36% в целом по России. Здесь лишь 11% выступает за более строгие ограничения, и 27% - за весенний вариант.

"Введение периода нерабочих дней (мы это проходили в апреле), за то, чтобы такую меру повторить, высказались 40% респондентов по стране в целом. 50% (участников опроса) все-таки против этого", - сообщил глава ВЦИОМ.

Половина всех опрошенных не рассчитывает, что пандемия закончится в ближайшее время. 26% респондентов рассчитывают на окончание массового распространения коронавируса в России в ближайшие полгода, еще 24% думает, что оно закончится в ближайший год.