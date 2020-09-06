Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru По версии следствия, 4 сентября около 13:00 Киргизов забежал в магазин "Бристоль" на улице Ялчыгола и несколько раз ударил отверткой по голове, шее, груди и спине стоявшую у кассы бывшую супругу

Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru

В Татарстане полицейские задержали в лесу 47-летнего жителя города Заинска Сулаймона Киргизова, подозреваемого в нападении на бывшую жену в супермаркете, сообщает "Реальное время" со ссылкой на прокуратуру Татарстана и республиканское управление МВД.

По версии следствия, 4 сентября около 13:00 Киргизов забежал в магазин "Бристоль" на улице Ялчыгола и несколько раз ударил отверткой по голове, шее, груди и спине стоявшую у кассы бывшую супругу.

43-летнюю женщину госпитализировали с ранениями, ее жизнь вне опасности. В МВД возбудили дело по статье о покушении на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК).

Ранее газета "Вечерняя Казань" писала, что утром 4 сентября женщина написала на Киргизова заявление об изнасиловании, после чего тот проследил за ней до магазина. Полиция отказала ей в возбуждении дела, однако после нападения постановление было отменено.

По данным "Реального времени", новое дело возбудили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункт "а" часть 2 статья 115 УК), а ранее Киргизов уже обвинялся в угрозах убийством бывшей супруги (часть 1 статья 119 УК).