В Подмосковье на пенсионерку завели уголовное дело за приготовление еды на Вечном огне

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

В Подмосковье пенсионерку задержали за осквернение мемориала "Скорбящая мать" в городе Пушкино, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области. 65-летняя жительница Красноармейска готовила еду на Вечном огне.

Возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами захоронений). Данная статья предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо арест на срок до трех месяцев.

Проверка началась после того, как в Telegram-каналах появилось видео с женщиной, жарившей на Вечном огне яичницу. Задержанная объяснила, что "не привыкла питаться в ресторанах" и ей была нужна горячая еда. По словам женщины, ее приучили, что у человека должен быть завтрак, обед и ужин, передает РИА "Новости".

5 апреля в Волгограде возбудили дело по аналогичной статье в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее героев. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.