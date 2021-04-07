Треть россиян (33%) возмутилась высказыванием американского лидера Джо Байдена, который в интервью согласился с тем, что президента РФ Владимира Путина можно назвать "убийцей"

АГН "Москва" / Сергей Киселев Джозеф Байден

The White House / Flickr

Треть россиян (33%) возмутилась высказыванием американского лидера Джо Байдена, который в интервью согласился с тем, что президента РФ Владимира Путина можно назвать "убийцей". Еще 34% не испытали никаких особых чувств по этому поводу, следует из свежего опроса "Левада-центра"*.

Ещё 23% отнеслись к высказыванию с недоумением, 5% - с пониманием, 3% - "с удовлетворением". Больше всего слова Байдена возмутили респондентов в группе от 55 лет и старше, а также телезрителей и радиослушателей (52% и 48% соответственно). Равнодушны остались преимущественно молодые группы граждан от до 40 лет, читатели интернет-изданий, соцсетей и телеграм-каналов. Среди последних 18% отнеслись к произошедшему "с пониманием".

Отношение россиян к США в целом за последние месяцы не претерпело изменений: 40% относятся к Америке хорошо, 42% - плохо. Лучше всего к США относятся молодые респонденты: 65% в группе 18-24 года, 51% - в группе 25-39 лет, а также образованные и более обеспеченные россияне. Хуже всего - люди старше 55 лет (55%), телезрители и радиослушатели (53% и 52% соответственно).

72% респондентов, предпочитающих телеграм-каналы в качестве основных источников информации, хорошо относятся к США, лишь 20% - плохо. Для читателей социальных сетей эти показатели составляют 59% и 24% соответственно, для читателей интернет изданий - 58% и 28%.

В середине марта Джо Байден в интервью АВС ответил утвердительно на вопрос журналиста Джорджа Стефанопулоса, считает ли американский президент Владимира Путина убийцей. После этого заявления МИД вызвал российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций. Тот приехал в Россию 21 марта и провел встречи в МИД, Госдуме, Совете Федерации. По словам главы МИД Сергея Лаврова, решение о возвращении посла в Вашингтон будет принимать президент.

7 апреля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил РИА "Новости", что возвращение Антонова в США не является вопросом ближайших дней. "Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", - сказал Рябков.

В Белом доме после нашумевшего интервью заявили, что Байден не сожалеет о сказанном. Путин ответил американскому президенту детской дразнилкой: "Кто как обзывается, тот сам так называется", и пожелал ему здоровья. В МИД РФ также сообщали, что США отказались от проведения открытой видеоконференции с Байденом, в которой российский президент предлагал обсудить "накопившиеся двусторонние проблемы, а также тематику стратегической стабильности".