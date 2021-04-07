Николай Патрушев

Пресс-служба президента России Центр имени Ричарда Лугара в Тбилиси

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У России есть веские основания полагать, что США разрабатывают биооружие в лабораториях вблизи российских и китайских границ, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"У нас есть веские основания предполагать, что это именно так", - сказал он в интервью газете "Коммерсант", отвечая на соответствующий вопрос.

Чиновник также увидел связь между работой этих лабораторий и вспышками заболеваний. "Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают форт Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", - добавил Патрушев.

По его словам, подобные лаборатории расположены "в основном у российских и китайских границ".

Патрушев заверил, что США и их союзники безосновательно обвиняют Россию в разработке и применении боевых отравляющих веществ против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и оппозиционного политика Алексея Навального.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия уничтожила все запасы химоружия. "Химоружия у них [у США] было изначально меньше, чем у России, примерно на треть, но у нас его уже нет, а у них на складах оно так и лежит", - заявил он.

Кроме того, Патрушев сказал, что Россия не планирует открыто вмешиваться в конфликт на востоке Украины. Он добавил, что Москва "внимательно отслеживает ситуацию" и в случае необходимости примет "конкретные меры".

Николаю Патрушеву также был задан вопрос про интервью Джо Байдена, в котором американский президент согласился с мнением журналиста, назвавшего Владимира Путина убийцей. Патрушев назвал этот поступок Байдена беспрецедентным для советско-американских отношений. "Самые фанатичные противники нашей страны, такие как Трумэн или Рейган, старались быть более сдержанными в публичных высказываниях, - сказал секретарь Совбеза. - Хотя сегодня, когда постепенно открываются американские архивы и публикуются личные бумаги их соратников, мы понимаем, насколько оголтелую русофобию они проповедовали при закрытых дверях. Но все же они понимали, что в политике есть свои границы и их следует уважать. Правда, нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях".

Патрушев также обвинил американцев в сокрытии исторических фактов о Второй мировой войне. "Помните, как Обама сказал в своей речи на траурном мероприятии в Хиросиме? "Смерть упала с небес". А то, что эта смерть упала с американского самолета по приказу американского президента, сказать не захотел. На наших глазах идет переписывание истории. Неудивительно, что японские дети уже плохо представляют, какая страна уничтожила Хиросиму и Нагасаки. Кто-то вообще думает, что СССР", - пояснил секретарь Совбеза.

По его словам, "права человека, верховенство закона, свободный рынок, уважение суверенитета" - лишь красивые слова, которые "западники выкрикивают на каждом углу". "Но хваленый западный либерализм предназначен для избранных. А вот с теми странами, которые США и Европа демократическими не считают, разговор совсем другой, - добавил Патрушев. - Тут можно творить все, что угодно. Любые санкции под самыми ничтожными предлогами, навязывание кабальных кредитов, шантаж, конфискация активов, беспардонное вмешательство во внутренние дела… Я уже не говорю про развернутую американской юстицией охоту за гражданами суверенных государств. Тут вообще ни о какой законности речи не идет, это какие-то гангстерские методы, не имеющие ничего общего с международным правом".

Обвинения в создании США биологического оружия звучали и раньше

В 2018 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американцы в лаборатории имени Лугара в Грузии могли испытывать на людях высокотоксичный химический препарат, что привело к гибели 73 грузинских граждан. Военные ссылались на данные бывшего министра здравоохранения Грузии Игоря Гиоргадзе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что сообщения Гиоргадзе "вызывают тревогу", однако он не берется судить об их достоверности.

В 2019 году Николай Патрушев выражал озабоченность по поводу деятельности американских биологических лабораторий, в которых "проводятся исследования инфекционных заболеваний, и может создаваться биологическое оружие", передает "Интерфакс".

В апреле 2020 года МИД РФ выразил обеспокоенность по поводу работы "Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара", построенного США в Грузии, и выступил за посещение этого центра российскими экспертами при предоставлении им гарантий доступа во все лабораторные корпуса.

В МИД Грузии отвергли обвинения в возможной двойной деятельности лаборатории и заявили, что готовы предоставить доступ российским экспертам только в составе международной группы.