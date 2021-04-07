Президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию

Пресс-служба президента России Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владислав Ховалыг

Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владислав Ховалыг. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", - говорится в указе президента.

Путин провел встречу с Ховалыгом в режиме видеоконференции. "Вы человек очень опытный. Ситуацию в республике знаете досконально, детально. Я уверен, что вы с новым объемом работы справитесь. Со своей стороны, будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - сказал президент. Он потребовал, чтобы Ховалыг немедленно начать входить в курс дел, и пожелал ему успехов, передает "Интерфакс".

54-летний Шолбан Кара-оол руководил республикой с 2007 года. Уже в 2008 году парламент (Великий Хурал) Тувы обратился к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву с просьбой прекратить полномочия главы республики досрочно. В обращении, в частности, говорилось, что такие показатели, как смертность, уровень преступности в Туве одни из самых высоких в стране.

Туву также часто сравнивают с Чечней, пишет "Сибирь.Реалии"*. В обоих регионах нет оппозиции, а на выборах население показывает исключительную лояльность к действующей власти. В 2020 году за поправки к Конституции в Туве проголосовали 97%, в 2018-м на выборах президента за Путина - более 91%.

Владислав Ховалыг младше своего предшественника на посту главы республики на один год. В 1992 году он закончил учебу в Красноярском государственном университете, получив специальность "Правоведение". В том же году Владислав Ховалыг стал главным специалистом по правовым вопросам Государственного комитета по имуществу Тувы.

С 1994 по 2004 год Ховалыг был руководителем республиканского органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству. Затем он стал начальником отдела по возврату бюджетных средств, а потом работал начальником департамента государственных закупок Минфина Тувы.

В 2006 году Ховалыг закончил обучение в Российской академии народного хозяйства при президенте РФ по специальности "Антикризисное управление".

В 2007-2008 годах он был министром земельных и имущественных отношений республики, а потом в течение 10 лет занимал пост мэра Кызыла - столицы Тувы. Последнее время Ховалыг был гендиректором АО "Тываэнергосбыт", говорится на сайте компании.