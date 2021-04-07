В Сыктывкаре республики Коми сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 46-летней Елены Родвиковой. Ее обвиняют в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) и экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Основанием для обвинений стали несколько комментариев в соцсети "ВКонтакте" о деятельности депутатов Госдумы и президента РФ Владимира Путина.

Контрразведчики установили, что Елена Родвикова "испытывает стойкую неприязнь" к членам Государственной думы, федеральным чиновникам и президенту РФ Владимиру Путину. Комментарии женщина публиковала, "реализуя свой преступный умысел", с декабря 2018-го по март 2020 года, сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы".

В интернете Елена Родвикова комментировала не просто личности чиновников или факты из их частной жизни, а именно политику властей. Женщина критиковала принятие закона о неуважении к власти, об ответственности за фейки, об освобождении от уголовной ответственности за мошенничество.

Психолого-лингвистическая экспертиза установила, что посты Елены Родвиковой "выражали побуждение к совершению действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда и ущерба".

В связи с возбуждением уголовного дела у Елены Родвиковой заблокировали банковский счет, на который поступали алименты. Она находится под подпиской о невыезде.

По данным правозащитников, Елена Родвикова одна воспитывает шестилетнего сына, а ее семью признали малоимущей, так как ее основной доход составляют пособия и алименты.