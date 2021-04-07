Мосгорсуд отменил домашний арест Олегу Навальному, брату политика Алексея Навального, и Любови Соболь, юристу Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*). Меру пресечения им изменили на запрет определенных действий до 23 июня, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Как уточнили "Интерфаксу" адвокаты обвиняемых, по решению суда им запрещено покидать место проживания с 20:00 до 06:00. Решение суда коснулось также столичных муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Люси Штейн. Басманный районный суд 19 марта продлил им всем домашний арест до 23 июня.

Все подследственные проходят по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК, которая предусматривает до семи лет лишения свободы) на несогласованной акции 23 января в Москве. Дело возбудили в МВД, затем его передали в Следственный комитет. 27 января по этому делу прошли обыски по 15 адресам. По версии следствия, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

В Москве в митинге, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных COVID-19. Всего по этому делу было допрошено более 300 свидетелей, силовики заявили, что планируют допросить, в том числе повторно, еще 50 участников протестов.

Фигурантами "санитарного дела" стали 10 человек: координатор московского штаба Навального Олег Степанов, муниципальный депутат Дмитрий Барановский, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, юрист ФБК* Любовь Соболь, глава профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева, эколог и эксперт ФБК* Николай Ляскин, муниципальный депутат и научный сотрудник Института проблем рынка РАН Константин Янкаускас, муниципальный депутат Люся Штейн и брат Алексея Навального - Олег Навальный.

Подозреваемых сначала поместили под строгий домашний арест с запретом даже водить ребенка-первоклассника в школу, ходить к врачу или выносить мусор из квартиры.

21 марта Любовь Соболь нарушила меру пресечения и сходила в церковь. 26 марта следователь по просьбе защиты разрешил ей ходить в церковь, к нотариусу и проводить ребенка в школу и из школы.

"Санитарное дело" фактически привело к международному скандалу. За его фигурантов заступились мировые звезды. Так, в поддержку Алехиной и Штейн выступили более 40 европейских и голливудских артистов, режиссеров и музыкантов, заявивших, что обвинения являются попыткой заткнуть активистов и предостеречь людей от участия в протестах против коррупции и в поддержку политического заключенного Алексея Навального. Cреди подписантов открытого письма в поддержку Алехиной и Штейн - режиссеры Педро Альмодовар и Спайк Джонз, актеры Вупи Голдберг, Мартин Шин, Джиллиан Андерсон, Коллин Фаррел, Эд Харрис, Миа Фэрроу, художница Марина Абрамович, певец Питер Гэбриел и другие, а также Европейская киноакадемия.