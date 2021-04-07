Из программы "Артдокфеста" исключили еще один фильм, Милонов пожаловался на фестиваль в ФСБ

Artdocfest / YouTube

Из конкурсной программы "Артдокфеста" исключили фильм Марьяны Калмыковой "Доазув/Граница" о территориальном конфликте между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в 2018 году. Об этом "МБХ медиа" сообщили организаторы фестиваля.

"Как оказалось, фильму было отказано в прокатном удостоверении, и мы не имеем права его показывать. Мы сами об этом узнали вчера, нам сообщил кинотеатр", - сообщили организаторы, уточнив, что не хотят лишаться возможности проводить фестиваль в следующие несколько лет, и потому приняли решение исключить фильм из программы.

Согласно тексту отказа, датируемого 28 января 2021 года, "фильм содержит материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности". Режиссер, ставшая также сценаристом и оператором картины, снимала протестные акции граждан Ингушетии, требовавших отмены подписанного соглашения между главами Чеченской и Ингушской Республик.

Кроме того, угрозы представителей "патриотической" группировки SERB вынудили "Артдокфест" перенести показ фильма "Летняя война" об украинских подростках, которые проходят обучение в военном летнем лагере "Азовец". Об этом "Открытым медиа" сообщила пресс-секретарь кинофестиваля Екатерина Визгалова. По ее словам, суть претензий SERB осталась непонятной, поскольку в этом фильме украинские военные подразделения показаны "в наихудшем свете".

"В кинотеатре была масса детей, а фестиваль не обеспечен никакой охраной, и мы приняли решение перенести показ, о чем будем сообщать заинтересованным зрителям дополнительно", - пояснила Визгалова. Новая дата показа пока не назначена. В Москве, где и должна была демонстрироваться "Летняя война", фестиваль продлится до 9 апреля.

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил запрос директору ФСБ с просьбой привлечь к ответственности организаторов кинофестиваля "Артдокфест", выразив недовольство документальным фильмом "Тихий голос" о бойце ММА, бежавшем из Чечни из-за своей гомосексуальности. "Содержание фильма носит откровенно экстремистский характер, побуждая к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды", - говорится в депутатском запросе Милонова, который цитирует "Коммерсант".

Депутат пишет также, что "Артдокфест" пользуется "щедрой финансовой поддержкой от зарубежных структур, включая зарубежные СМИ, и иностранных государств", а его организаторы ранее не единожды показывали фильмы с экстремистским содержанием. Милонов попросил Бортникова привлечь виновных к ответственности.

5 апреля организаторы фестиваля отменили показ фильма "Тихий голос" после того, как на "Артдокфест" в Москве пришел неизвестный, представившийся Сулиманом, и в ходе беседы с программным директором Викторией Белопольской и режиссером Виталием Манским и пригрозил "серьезными последствиями", если картину не снимут с показа. Он заявил, что в "Чечне недовольны", картина "нарушает права чеченцев" и задевает их менталитет, так как в Чечне "нет геев".

"Артдокфест" должен был открыться одновременно в Петербурге и в Москве? но петербургское открытие 3 апреля обернулось скандалом: в Дом кино, где должен был проходить показ фильмов, неожиданно нагрянули полиция и Роспотребнадзор. Проверяющие явились на фестиваль во время показа фильма "Расторгуев" о режиссере-документалисте Александре Расторгуеве, убитом в ЦАР вместе с журналистами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко.

На следующий сеанс, на котором должны были идти два фильма из Западной Европы, зрителей уже не пустили, а оба фестивальных зала в Доме кино опечатали. При этом сеансы самого Дома кино в других залах никто не отменял.

Правоохранители сообщили, что автором заявления, из-за которого они явились в Дом кино, был ультраконсервативный деятель Тимур Булатов (Исаев) - в его заявлении, по данным полиции, говорилось, что он подозревает фестиваль в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Другая площадка, "Лендок", за три часа до открытия фестиваля объявила об отмене показов "Артдокфеста" - "во избежание провокаций" и закрытия культурного центра.