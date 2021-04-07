Суд отказался отпускать отца Жданова из СИЗО под домашний арест

Штаб Навального в Ростове-на-Дону / twitter.com

Ростовский областной суд оставил под арестом до 21 мая отца директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова Юрия Жданова по делу по делу о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 281 УК). По словам адвокатов, ФБК* готов был внести залог в 1 млн рублей, пишет Znak.com.

Юрий Жданов участвовал в заседании по видеосвязи. Прокурор заявил, что мера пресечения обоснована, постановление нужно оставить без изменений, а жалобу - отклонить, говорится в Twitter штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону.

В последнем слове Юрий Жданов назвал дело против него искусственным и надуманным, а меру пресечения - "уникальным решением". Также Жданов сообщил, что в камере СИЗО многие болеют, а сам он принимает антибиотики.

"Особый садизм системы - даже по видеосвязи с судом оставлять решетку, - написал Иван Жданов в своем Instagram после заседания. - Не уверен, что он вообще все хорошо слышал, что происходит в суде с учетом его слуха. И вообще, зачем видеосвязь, когда заседание в одном и том же городе? Никакого желания уехать, человек открыто дает показания о том, как все было и происходило, наличие квартиры для домашнего ареста по месту следствия, возраст, болезни, награды, отсутствие судимостей и так далее и так далее. Судейке потребовалось 7 минут на решение в совещательной комнате".

Директор ФБК* отметил, что по статье, которую вменяют его отцу, ареста обычно не происходит. Он также предположил, что Юрия Жданова скоро отправят в Архангельск. "Путин использует не только яды, но и взялся за родственников. Подлец и трус. Мне сложно было раньше представить, как он может сделать борьбу с ним еще более личной. Но ему удалось", - заключил Жданов-младший.

66-летнего Юрия Жданова задержали в Ростове-на-Дону 26 марта. По версии следствия, работая в администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе, Жданов превысил должностные полномочия, когда в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру местной жительнице по договору социального найма.

Позже оказалось, что семья женщины уже получила жилищную субсидию. Договор расторгли, а квартиру администрация вернула по суду. Иван Жданов отмечал, что год назад проверка по этому случаю не выявила нарушений, а глава поселка, распоряжением которого жительнице выделили квартиру, не стал фигурантом уголовного дела.

По словам директора ФБК*, его отец не знал, что женщина уже получила жилищную субсидию. Кроме того, комиссия, в которую входил Жданов-старший, является совещательным органом и не может принимать никаких решений, а только давать рекомендации.

После ареста Юрий Жданов пожаловался на условия содержания в СИЗО: в камере, рассчитанной на четырех человек, находится пятеро, из-за этого они вынуждены спать посменно. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростова-на-Дону Игорь Омельченко заявил, что члены ОНК не будут посещать: "Он же не звезда какая-то, чтобы к нему отдельно людей посылать". Омельченко сослался на справку ФСИН, в которой говорится, что в камере содержится четыре человека, а информацию адвокатов Жданова назвал ложной.

Иван Жданов уверен, что уголовное дело против его отца, который ранее никогда не задерживался и имеет множество заболеваний, и несоразмерно строгая мера пресечения связаны с деятельностью самого директора ФБК*.