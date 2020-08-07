Генпрокуратура России обратилась в Гагаринский суд Москвы, потребовав изъять и обратить в доход государства средства экс-министра Михаила Абызова в сумме свыше 32 млрд рублей

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав С мая 2012 года по май 2018 года Абызов занимал государственную должность и "систематически нарушал" запреты, установленные законом

АГН Москва / Александр Авилов

Генпрокуратура России обратилась в Гагаринский суд Москвы, потребовав изъять и обратить в доход государства средства экс-министра Михаила Абызова в сумме свыше 32 млрд рублей. Как сообщается на сайте ведомства, с мая 2012 года по май 2018 года Абызов занимал государственную должность и "систематически нарушал" запреты, установленные законом.

Так, при поступлении на службу он скрыл сведения о владении пятью офшорными компаниями на территории Кипра и другими зарубежными финансовыми инструментами, и не декларировал их на протяжении пяти лет. Более того, в период службы Абызов продолжал заниматься бизнесом, переоформив его на подставных лиц и организовав на Кипре и в Москве подпольные офисы в жилых квартирах.

В 2018 году Абызов, используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО". "В этих целях он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей неоднократные встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности. Для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банковского учреждения, на счета которых должны были поступить денежные средства от реализации имущества", - подчеркнули в Генпрокуратуре. В результате в июле 2018 года на Кипре были заключены два договора о продаже акций "СИБЭКО", после чего на счета подконтрольных экс-министру иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей. Эти деньги были получены Абызовым в нарушение антикоррупционных запретов и ограничений.

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был арестован 27 марта 2019 года. В основе его уголовного дела лежит сделка с активами внутри группы компаний Абызова, в результате которой акции четырех фирм были проданы по завышенной цене на сумму 4 млрд рублей. Затем, как утверждает следствие, они были выведены за рубеж, что причинило ущерб миноритариям. Сам Абызов вину отрицает. Ранее СК РФ утверждал, что Михаил Абызов создал преступное сообщество, в которое вошли руководители подконтрольных ему компаний.

Защита говорит, что Абызов не имел отношения к сделке, так как, работая на госслужбе, передал все активы в доверительное управление. Цена сделки не была завышенной и соответствовала рынку, настаивают адвокаты.

Всего по уголовному делу проходят девять человек. Все они арестованы. В зависимости от роли им вменяется создание преступного сообщества или участие в нем, мошенничество, а также участие в незаконной предпринимательской деятельности и отмывание преступных доходов (ст. 210, ст. 159, ст. 280, ст. 174.1 УК РФ). Фигуранты вину отрицают.