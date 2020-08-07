Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует вернуть чиновникам возможность летать в бизнес-классе. Проект документа, предусматривающий такие изменения, уже появился на официальном портале правовой информации Хабаровского края. На это обратил внимание "МБХ медиа".

Полтора года назад предшественник Дегтярева Сергей Фургал, напротив, пересадил своих министров в экономкласс, пишет DVHab.ru. В марте 2019 года тогда еще губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что перелет чиновников бизнес-классом за бюджетный счет - несправедливость по отношению к большинству жителей Хабаровского края. "Я подписал документ об изменениях. Теперь все члены правительства, за исключением первых заместителей председателя, будут летать только экономклассом. Если чиновник захочет куда-то полететь бизнесом - только за свой личный счет. Все командировки сегодня подписываются мной и осуществляются исключительно с моего согласия. Я знаю передвижение всех министров и руководителей комитетов", - сказал тогда Сергей Фургал.

Он оговорился, что это решение, "конечно, вызовет недовольство у многих, но пока у нас такая чехарда, такие запредельные цены, давайте будем сами себя сдерживать".

Теперь ограничение на полеты чиновников, вероятно, снимут. В краевой администрации родился новый документ, который пока находится в статусе "проект". В нем есть фраза о том, что он разрабатывается "в целях повышения эффективности деятельности правительства Хабаровского края". Так, командировки членам правительства будут оплачиваться за счет бюджета по определенным правилам.

"Воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса, морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров, железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса", - указано в проекте постановления.

Инициатива чиновников вызвала возмущение жителей Хабаровского края. "Комфорт чиновников - это что, главная проблема Хабаровского края? Министры раньше в багажном отделении летали или их штабелями укладывали в самолет? Я не против комфорта, каждый сам волен решать, как ему до Москвы добираться, если это происходит не за бюджетный счет. А если вы берете деньги из казны, то имейте совесть не ставить себя выше всех остальных", - написал один из критиков.

Сам Михаил Дегтярев прокомментировал инициативу на своей странице в Instagram, отметив, что новые правила позволят чаще отправлять чиновников в Москву, чтобы они там отстаивали интересы края и его жителей.

"За последние несколько лет наши чиновники практически не бывали в Москве. Это проблема. Из 40 государственных программ Хабаровский край участвует только в 25. В 15 мы не попали, потому что были плохо подготовлены документы или их не сопровождали чиновники во время своих командировок в Москву, - пояснил Дегтярев. - Это не дело, наши министры должны регулярно бывать в столице и встречаться с федеральными коллегами, отстаивать интересы края, привлекать средства в наш бюджет в интересах людей. В этой связи вопрос эффективности не праздный. Хочу спросить у жителей, сколько миллиардов рублей должен привлечь министр, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом".

По данным сервиса Aviasales, 7 августа перелет бизнес-классом из Хабаровска в Москву и обратно стоит 256 тысяч 692 рубля, отмечает "Дождь".

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.

Напомним, губернатор Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяется причастность к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. По версии следствия, он был организатором покушения на предпринимателя Александра Смольского и убийств двух конкурентов по бизнесу - Евгения Зори и Олега Булатова.

Фургал содержится под стражей в Москве в СИЗО "Лефортово" и находится в полной информационной блокаде. Одним из требований протестующих является справедливый открытый суд над бывшим губернатором в Хабаровске, а не в Москве.

Губернаторство Фургал начал с простых, но эффектных шагов: сократил половину заместителей, запретил чиновникам бизнес-класс, распродал дорогие служебные автомобили и хотя бы попытался избавиться от губернаторской яхты. Заодно он урезал зарплаты членам правительства и себе: "не может губернатор получать по миллиону рублей в месяц". Фургал также не стеснялся публичности и новых медиа - среди представителей власти у него второй по числу подписчиков Instagram (после Рамзана Кадырова), отмечал The Bell.

По данным СМИ, в Кремле с 2018 года с опаской поглядывали на Фургала как на слишком популярного политика, и вынашивали планы по снижению его рейтинга. В этом может заключаться истинная причина уголовного преследования чиновника.

Арест губернатора также связали с низкой явкой на голосовании по поправкам к Конституции (явка в крае составила всего 44%). Причем за поправки проголосовали всего 62% жителей Хабаровского края, а против - почти 37%. Эти результаты на общем фоне не выглядели как проявление лояльности Москве и президенту Владимиру Путину.