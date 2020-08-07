АЛРОСА В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории России

АЛРОСА

Алмаз насыщенного желто-коричневого цвета весом 236 карат добыт на россыпном месторождении "Эбелях" "дочки" "Алроса" "Алмазы Анабара", передает РИА "Новости". Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России.Размеры кристалла - 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет.

По словам директора филиала "Бриллианты Алроса" Павла Винихина, это уникальная находка в мировом масштабе. Кристалл передали специалистам для оценки. После этого компания решит, передавать ли его в огранку своим мастерам, либо продать в неограненном виде.

"Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет", - говорится в сообщении пресс-службы головной компании.

По словам директора филиала "Бриллианты Алроса" Павла Винихина, это уникальная находка в мировом масштабе. Кристалл передали специалистам для оценки. После этого компания решит, передавать ли его в огранку своим мастерам, либо продать в неограненном виде.

Россыпное алмазное месторождение "Эбелях", находящееся на правом притоке реки Анабар Республики Саха (Якутия), и ранее давало камни редких цветов цветов. Летом 2017 года здесь добыли сразу три уникальных фантазийных алмаза - ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов широкой публике.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.