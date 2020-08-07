АГН Москва / Кирилл Зыков В России за сутки выявлен 5 241 зараженный коронавирусом, 119 заболевших умерли

АГН Москва / Кирилл Зыков

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ составил 5 241, сообщает оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в стране выявлено уже 877 135 зараженных коронавирусом, передает "Интерфакс". Россия сохраняет четвертое место в мире по этому показателю, лидером антирейтинга остаются США с 4,88 млн зараженных. Следом идут Бразилия (2,92 млн) и Индия (2 млн). Россию догоняет ЮАР с 538 тысячами заболевших и суточным приростом, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, в 8,3 тысячи человек.

По данным на пятницу, новые эпизоды фиксировались в 84 регионах РФ, в Москве - еще 686 заболевших. В Свердловской области 180 новых случаев, в Московской области - 158, в Петербурге - 157, в ХМАО - 143. Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарской Республике (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Москве (0,3%), Новгородской, Брянской, Смоленской областях (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).

Скончались за сутки 119 человек. 18 летальных исходов зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, по 8 - в Иркутской и Свердловской областях, 7 - в Новосибирской области, 6 - в Ростовской области, еще в 29 регионах РФ число умерших не превышало 5, передает ТАСС. Общее число жертв коронавируса за весь период достигло 14 725.

За весь период выздоровели 683 592 человека (77,9% от всех заразившихся), в том числе 7 235 человек за сутки.