Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил принцип действия разрабатываемой вакцины против коронавируса

Минобороны России / YouTube Испытания вакцины, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в июне одновременно в Сеченовском университете и Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко

Минобороны России / YouTube

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил принцип действия разрабатываемой вакцины против коронавируса. По его словам, частицы коронавируса в вакцине не могут навредить организму, так как являются неживыми и созданы на базе аденовируса.

"Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных. Эти частицы размножаться не могут", - сказал он в эфире канала "Россия 24". Поэтому вакцина не может навредить здоровью, но может вызвать дискомфорт, поскольку при введении чужеродного антигена у вакцинируемого начинает работать иммунная система.

Гинцбург также отметил, что у некоторых людей в таких обстоятельствах естественным образом повышается температура: во время клинических испытаний препарата температура у добровольцев поднималась до 37, иногда до 38 градусов, но эта проблема "снимается таблеткой парацетамола".

Испытания вакцины, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в июне одновременно в Сеченовском университете и Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первые партии вакцины поступят в медучреждения уже в середине августа, а массовое производство начнется в сентябре.

В Минздраве России сообщили, что документы, необходимые для регистрации вакцины центра имени Гамалеи, находятся на экспертизе. Вопрос регистрации вакцины будет решаться по результатам экспертизы, передает "Интерфакс". К клиническим испытаниям вакцин от коронавируса готовится и государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, где регистрация первого вакцинного препарата может пройти уже осенью.

Разработкой вакцины от коронавируса, помимо НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и "Вектора", также занимаются компания "Биокард" и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт (НИИ) вакцин и сывороток. Кроме того, свою вакцину создают в ФМБА России и в МГУ имени Ломоносова. При этом эксперты отмечают, что российские разработчики вакцины от коронавируса немного отстают по срокам от зарубежных коллег, но при этом делают исключительно смелые прогнозы о времени готовности вакцины для применения. А западная пресса полагает, что препараты тестируются сомнительными методами, чтобы "выполнить амбициозный план президента Путина".