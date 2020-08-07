Московский городской суд / ВКонтакте Московский суд признал законными выговоры осужденному активисту Котову, который из-за них может не выйти на свободу по УДО

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Перовский суд Москвы отклонил иск, касавшийся дисциплинарных взысканий активисту Константину Котову, который отбывает наказание в исправительной колонии Владимирской области по делу о неоднократном нарушении правил массовых акций. Об этом сообщает ТАСС.

Котов оспаривал три выговора, которые в дальнейшем могут повлиять на решение о его условно-досрочном освобождении. В иске отмечалось, что на заседания дисциплинарной комиссии не пускали адвоката Котова Марию Эйсмонт, однако суд признал законными и эти действия сотрудников колонии. Сам Котов считает взыскания, ставшие предметом иска, незаконными, а сами проступки малозначительными и вызванными тем, что администрация колонии не исполняет своих обязанностей. Котов требовал признать незаконными действия администрации колонии, а также истребовать личное дело и записи с видеокамер и видеорегистраторов сотрудников колонии.

Первые два выговора Котову объявили зимой за то, что он принял теплые перчатки от другого осужденного: по словам адвокатов, сотрудники колонии долго отказывались выдать ему со склада перчатки, высланные отцом, и другой осужденный, также получивший за это выговор, дал ему свою лишнюю пару.Третий выговор объявили за то, что Котов в январе не поздоровался с оперативником, хотя этого не делали ни сам сотрудник ФСИН, ни другие члены отряда. Через несколько месяцев в июне Котова по аналогичной причине отправили в штрафной изолятор на 10 суток: тогда сотрудник находился за спиной Котова, и в тот день они здоровались уже дважды.

Осенью прошлого года активиста Константина Котова приговорили к четырем годам колонии за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Свидетели обвинения - 13 полицейских - заявили, что подсудимый участвовал в несогласованной акции 10 августа, выкрикивал лозунги и давал интервью. Телеканал "Дождь" нашел запись задержания Котова и сообщил, что на видео видно, как Котов вышел из метро, ничего не скандируя, и уже через полминуты был задержан.

В уточненном обвинении содержалось пять эпизодов: участие в сходе в поддержку арестованного анархиста Азата Мифтахова (2 марта), участие в сходе "В защиту нового поколения" у здания ФСБ (13 мая), участие в акции в поддержку Ивана Голунова и против фальсификации уголовных дел (12 июня), призыв выйти на Трубную площадь 19 июля из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму (15 июля), участие в прогулке после согласованного властями митинга за честные выборы (10 августа).

На четырех вышеуказанных мероприятиях активиста задерживали, а позже на него составляли протоколы о нарушении правил участия в акции. По этим обвинениям его сажали под административный арест или выписывали штрафы. Исключением стала акция на Трубной: хотя там Котова не задерживали, но позже, 24 июля, его арестовали из-за обвинений в призыве к участию в ней.

В январе Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову. Конституционный суд постановил пересмотреть приговор, но Верховный суд менять решение отказался, снизив Котову срок лишения свободы с четырех лет до полутора.