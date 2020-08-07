В подмосковном лесу обнаружен ежовик коралловидный - редкий гриб, занесённый в Красную книгу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства региона. Этот гриб водится в Подмосковье и на Британских островах.

"В лесу вблизи станции Тучково на территории Звенигородского лесничества (примерно 80 км от Москвы) был найден необычный гриб = ежовик коралловидный. Он же Гериций ветвистый и решетчатовидный. И хотя в молодом возрасте этот гриб считается съедобным, собирать его не стоит, ведь он занесен в Красную книгу", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что этот гриб служит хорошим индикатором для оценки состояния леса, поскольку он произрастает на разлагающейся древесине. Это означает, что лес, где появился ежовик, следует охранять.

В Великобритании он встречается в лесах с самой долгой историей - например, в охотничьих, где одновременно присутствуют деревья всех возрастов и не убираются упавшие стволы.