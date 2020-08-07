ВСЕ ФОТО В ночь на пятницу в Ингушетии произошло боестолкновение, в ходе которого была нейтрализована бандгруппа. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на территории города Назрань и части Малгобекского района с 22:25 6 августа был введен режим контртеррористической операции

НАК "В ходе КТО ликвидирован один член бандподполья, спецмероприятия в республике продолжаются", - сказал собеседник агентства. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что в Назрани идет перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц

НАК По данным, опубликованным на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК), операция проводилась в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района, были ликвидированы два боевика. НАК сообщает, что боевики находились в частных домах, им было предложено сложить оружие и сдаться, однако те открыли огонь

НАК

В ночь на пятницу в Ингушетии произошло боестолкновение, в ходе которого была нейтрализована бандгруппа. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на территории города Назрань и части Малгобекского района с 22:25 6 августа был введен режим контртеррористической операции.

"В ходе КТО ликвидирован один член бандподполья, спецмероприятия в республике продолжаются", - сказал собеседник агентства. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что в Назрани идет перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц. Дороги, прилегающие к улице Победы близ железнодорожного вокзала, были заблокированы военными "Уралами".

По данным, опубликованным на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК), операция проводилась в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района, были ликвидированы два боевика. НАК сообщает, что боевики находились в частных домах, им было предложено сложить оружие и сдаться, однако те открыли огонь. В ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан.

В ходе осмотра места перестрелки было обнаружено оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. При проведении операции потерь среди сотрудников правоохранительных органов не было, мирные жители не пострадали.

Как сообщил другой источник, спецмероприятия могут быть связаны с недавним убийством росгвардейца Алиева. 29 июля мужчина был найден мертвым в автомобиле неподалеку от трассы "Кавказ" на окраине сельского поселения Яндаре Назрановского района Ингушетии. Преступники, которые могли быть связаны с экстремистами, забрали из машины сотрудника пистолет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч.3 ст.226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).