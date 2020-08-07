В Перми прокуратура запросила реальные сроки лишения свободы для участников акции с чучелом президента РФ Владимира Путина

Kuzmafoto / DepositPhotos Следственный комитет заказал еще одну экспертизу, которая в декабре 2019 года уже нашла в видео акции мотив политической вражды и оскорбление сторонников президента

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

В Перми прокуратура запросила реальные сроки лишения свободы для участников акции с чучелом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает "Апология протеста".

Для обвиняемого Александра Шабарчина запросили три года колонии, для члена Либертарианской партии Александра Котова - два года, для активиста регионального штаба Навального Данилы Васильева - 1,5 года колонии.

Как сообщалось ранее, 11 ноября 2018 года в Перми неизвестные прикрепили к столбу манекен Путина в тюремной робе. Чучело появилось на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ленина. На чучело прикрепили листки бумаги с надписями "Лжец" и "Военный преступник Пыня В. В.". Видео с акции было опубликовано в интернете.

Полицейские задержали секретаря регионального отделения Либертарианской партии Александра Котова и его 17-летнего знакомого, которые проходили мимо и пытались заснять манекен на видео. То же самое делали некоторые прохожие и даже полицейские, под "охраной" которых чучело Путина "простояло" привязанным к столбу целый час.

Задержанных доставили в отделение полиции, но позже отпустили без составления протокола. Первым фигурантом дела стал активист Александр Шабарчин. 3 января 2019 года у него дома прошли обыски, в результате которых изъяли технику.

Изначально эксперты МВД не обнаружили разжигания ненависти, а как следствие - состава преступления в деле, возбужденном по статье 213 УК РФ, нет. Повторная экспертиза подтвердила это.

Позднее Следственный комитет заказал еще одну экспертизу, которая в декабре 2019 года уже нашла в видео акции мотив политической вражды и оскорбление сторонников президента. Экспертами выступили пять преподавателей Пермского университета.

Эксперты также усмотрели в действиях фигурантов хулиганский мотив, выраженный в стремлении "в вызывающей форме проявить себя, выразить нарочито-показное отношение к обществу, другим людям и правилам общежития".