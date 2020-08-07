Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,99 млн рублей, сообщается в свежей декларации о доходах, которая размещена на официальном сайте главы и правительства региона, сообщает "Интерфакс" . Это почти на 140 млн рублей больше, чем в 2018 году, когда его доход составлял 7,58 миллионов рублей.

Согласно декларации, Кадыров владеет жилым домом площадью 2 344,3 кв. м и земельным участком 3 668 кв. м. Данная недвижимость также присутствовала в декларации за прошлый год. Кроме того, в собственности главы Чечни появился новый участок площадью 2 8361 кв. м.

Транспорта у главы Чечни в декларации по-прежнему не зафиксировано.

Супруга главы Чечни в 2019 году заработала 2,45 млн рублей, при этом в прошлом году ее доход составлял всего 60 тысяч рублей. Она также владеет квартирой площадью 209,8 кв. м.

Помимо этого, в пользовании Кадырова, его супруги и 12 несовершеннолетних детей находится дом площадью 300 кв. м.

В этом году, как и раньше, чиновники должны были отчитаться о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год к 1 апреля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса крайний срок подачи деклараций перенесли на 1 августа.