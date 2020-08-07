В июне нынешнего года в России умерло на 25 тыс. больше человек, чем в июне прошлого года, сообщил Росстат. По данным ведомства, в июне этого года в стране умерло 162 758 человек (в июне 2019 года - 137 237 человек), передает "Интерфакс" со ссылкой на Росстат.

За первое полугодие 2020 года число умерших составило 946 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 тыс. 503 человека). Рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 3,1%.

В июне в России скончались 11 917 человек, которые болели коронавирусом. Согласно официальной статистике, не все эти люди умерли непосредственно от инфекции: 1 399 из них скончались от спровоцированных COVID-19 сопутствующих заболеваний, у 3 481 вирус был диагностирован, но никак не повлиял на наступление смерти.

Результаты анализов еще 1 589 пациентов врачи пока что проверяют и не могут назвать коронавирус точной причиной их смерти. Большая часть - 5 448 - умерли именно в результате заражения COVID-19.

Росстат отмечает, что число смертей от инфекции снизилось в тех регионах, которые первыми столкнулись с вирусом. Так, например, в июне в Москве непосредственно от COVID-19 скончались 1 329. По сравнению с маем, число летальных исходов в столице снизилось на 42,8%.