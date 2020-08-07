Власти Москвы провели аукционы на определение поставщиков питания в столичные школы и колледжи в 2020-2021 учебном году

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина Евгений Пригожин

Пресс-служба Правительства России

Власти Москвы провели аукционы на определение поставщиков питания в столичные школы и колледжи в 2020-2021 учебном году. Сумма заключенных контрактов составила 35 млрд 770 млн рублей. Все эти контракты получили семь компаний, так или иначе связанных с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, пишет "МБХ медиа".

Департамент правительства Москвы по конкурентной политике разместил 37 тендеров, в каждом из которых были указаны от 6 до 31 учреждения. Подрядчики должны будут обеспечить поставку продуктов для завтраков, обедов, полдников и ужинов. При этом доля снижения цены у каждой из участвовавших в торгах компании оказалась одинаковой во всех выигранных тендерах, а одна из компаний "Вито-1" получила свои контракты без конкуренции, так как оказалась единственной компанией, подававшей заявку.

Больше всего за контракты с московскими властями получит компания "Руссоцкапитал". Сумма девяти выигранных аукционов для компании составляет 9 млрд 942 млн рублей, или 27,79% от суммы всех контрактов. Эта фирма стала участвовать в конкурсах на поставку школьного питания в 2019 году, после того, как заявки на тендеры перестали подавать принадлежащие Евгению Пригожину "Конкорд-М" и "Комбинат питания Конкорд". Также тендеры выиграли фирмы "Верона" (восемь контрактов на 7 млрд 475 млн рублей), "Комбинат дошкольного питания" (пять контрактов на 6 млрд 468 млн рублей), "Школьник-ЮЗ" (пять контрактов на 453 млн рублей), "Вито-1" (шесть контрактов на 4 млрд 19 млн рублей), "Вилмап" (три контракта на 3 млрд 83 млн рублей) и "Московский школьник" (один контракт на 430 млн рублей).

Журналистка Дарья Бурлакова отмечала на портале "Телетайп", что фирма "Руссоцкапитал" входит в "Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения", которая, по данным "СПАРК", принадлежит еще двум компаниям Пригожина - "АВК" и "Продфутсервис". "Руссоцкапитал" вступила в ассоциацию 10 июня 2016 года, одновременно с фирмами "Верона" и "Вилмап", туда же входит и вышеупомянутая компания "Вито-1". Кроме того, все три фирмы сменили своих владельцев в течение 11 дней в августе 2018 года, а руководителем и совладельцем "Вероны" является Владимир Сомов, ранее сотрудничавший с компанией Пригожина "Школьник-ЮЗ". А веб-адрес страницы "Вероны" на сайте по подбору кадров hh.ru раньше принадлежал "Конкорду".

Портал "Настоящее время" писал, что формальных связей между компанией и структурами Пригожина нет. Издание не исключало версию неформального контроля "повара Путина" над "Вито-1" или же сговора владельцев о разделе рынка госзаказов. В пользу этого говорило, что вспышка инфекции была зафиксирована в детсадах, которые обслуживали как компании Пригожина, так и "Вито-1". Также связь прослеживалась через бывших сотрудников и юриста, занимающегося регистрацией и ликвидацией предприятий. В то же время у "Вито-1" нет никаких финансовых отношений с компаниями "повара Путина", что нехарактерно для империи бизнесмена. А единоличным владельцем "Вито-1" с 2009 года является Наталья Гребенщикова, тогда как структуры Пригожина пришли на московский рынок в 2011 году.

Восьмым участником закупок выступала компания "АВК", которая не выиграла ни одного аукциона, но также может действовать в интересах Пригожина. В частности, отмечалось, что телефон "АВК", указанный в "СПАРК", совпадает с номером "СП "Конкорд"", принадлежащего пригожинским компаниям "Конкорд М" и "Конкорд менеджмент и консалтинг". В марте этого года компания стала поставщиком продуктов питания в больницу N40 для больных коронавирусом. Она также получила 23 контракта на общую сумму 3,8 млрд рублей на поставку продуктов для сирот, ветеранов, инвалидов и пациентов психдиспансеров.

Комбинат питания "Конкорд" и "Вито-1" поставляли еду в детские учреждения, где в конце 2018 года произошла вспышка дизентерии. Позже в Роспотребнадзоре заявили, что причиной вспышки инфекции стал некачественный творог, изготовленный на одном из предприятий в Липецкой области. В "Конкорде" также утверждали, что виновным в массовом заболевании является производитель творога. Кроме того, ведомство нашло сливочное масло со следами кишечной палочки на складах "Вито-1".

В феврале 2019 года сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По словам источника "Интерфакса", в материалах дела фигурировала "Вито-1".

В свою очередь родители отравившихся детей подавали два коллективных иска к комбинату питания "Конкорд" и "Вито-1". В октябре 2019 года суд обязал компании выплатить истцам около 300 тысяч рублей. В среднем на одного истца пришлось по 10−15 тысяч рублей компенсации. Сам Пригожин по-прежнему отрицает связь с "Вито-1", "Школьник-ЮЗ" и другими компаниями, получающими господряды на поставку питания.