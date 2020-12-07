В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили террориста Абдулаха Анзорова, обезглавившего французского учителя Самюэля Пати и застреленного полицейскими

1ADAT / vk.com 18-летний Абдулах Анзоров 16 октября убил и обезглавил преподавателя Самюэля Пати в Конфлан-Сен-Онорине под Парижем. Незадолго до этого профессор показал на уроке по гражданскому воспитанию карикатуры на пророка Мухаммеда

Стоп-кадр видео euronews / Youtube.com

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили террориста Абдулаха Анзорова, обезглавившего французского учителя Самюэля Пати и застреленного полицейскими, сообщает Baza, публикуя видео процессии. По данным издания, в церемонии прощания приняли участие около 200 родных и близких семьи.

"Фонтанка", ссылаясь на видео похорон в чеченских сообществах "ВКонтакте" уточняет, что погребение прошло в селе Шалажи. Его тело было доставлено через Турцию. В отличие от России, Франция выдает тела террористов родственникам и позволяет похоронить их на родине либо в городах, где они жили или были убиты. Если у них нет родственников, то похороны проходят за счет государства. По официальным данным, Анзоров уроженец Москвы.

По данным оппозиционного властям Чечни канала 1ADAT, село Шалажи по прибытии тела закрыли на "карантин", туда пускали только по прописке. "Также запрещено снимать похороны, военные также ходят среди толпы и проверяют, снимает ли кто. Если видят, что снимают, то отбирают телефон", - писал канал.

В окрестностях села для охраны порядка было выставлено 65 сотрудников полиции. В официальных чеченских СМИ сведений о похоронах Анзорова и блокировании села Шалажи нет, отмечает "Кавказский узел".

Ранее в соцсетях публиковали фото таблички с надписью "улица имени Абдуллаха Анзорова" на одной из улиц в селе Шалажи. Глава сельской администрации Салман Магомадов назвал это "ложью и провокацией".

18-летний Абдулах Анзоров 16 октября убил и обезглавил преподавателя Самюэля Пати в Конфлан-Сен-Онорине под Парижем. Незадолго до этого профессор показал на уроке по гражданскому воспитанию карикатуры на пророка Мухаммеда, при этом он предложил детям, которые считают себя верующими и могут оскорбиться, отвернуться или на время выйти из класса. Сам Анзоров не был учащимся этого учебного заведения и не знал, как выглядел учитель: он спрашивал о нем других учеников коллежа и предлагал им деньги за информацию.

Террорист родился в Чечне, но почти всю жизнь прожил с семьей во Франции. В марте 2020 года он получил разрешение на проживание в стране до 2030 года. В поле зрения правоохранительных служб Анзоров не находился. В посольстве России заявили, что он не имеет "никакого отношения к России", так как жил во Франции последние 12 лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после теракта заявил, что "чеченцы здесь ни при чем". Анзоров "рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих". Позже Кадыров обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в подстрекательстве к преступлениям и заявил, что тот "во сто крат хуже" террориста. Убитый учитель, по мнению Кадырова, "вызывающе провоцировал учащихся".