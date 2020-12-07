Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело после массового отравления в бассейне спорткомплекса "Динамо"

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube По версии следствия, утром 7 декабря во время занятий в бассейне дети и взрослые почувствовали недомогание, были эвакуированы 26 человек

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело после массового отравления в бассейне спорткомплекса "Динамо". Как сообщается на сайтеведомства, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, утром 7 декабря во время занятий в бассейне дети и взрослые почувствовали недомогание, были эвакуированы 26 человек. Пострадавших госпитализировали: это семеро взрослых и 19 детей в возрасте от 5 до 12 лет, сообщали в пресс-службе Минздрава. Впоследствии число госпитализированных выросло до 30, из них 21 ребенок, пишет РИА "Новости" .

Предварительный диагноз пострадавших - острое отравление хлором. Сотрудники МЧС провели анализ воды и выяснили, что содержание хлора превысило предельно допустимую концентрацию в 25 раз. Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС РФ по региону Алексей Мурзин, которого цитирует "Интерфакс". По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, что привело к выбросу вредных веществ.

Взрослые и 13 детей находятся в состоянии средней степени тяжести, шестеро детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии. Все пострадавшие в сознании.

"К счастью, благодаря профессионализму наших врачей и своевременно оказанной помощи жизни детей ничего не угрожает. Тем не менее медики будут следить за их здоровьем, чтобы в долгосрочной перспективе не наступило никаких последствий отравления", - написал в соцсети "ВКонтакте" губернатор области Игорь Бабушкин. По его словам, бассейн будет закрыт до конца года, "пока мы не убедимся в его безопасности на сто процентов".